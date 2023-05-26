kein Trailingstop möglich
Hi!
Ich kann beim MT5 irgendwie keinen Trailingstop setzen!
Wenn ich auf eine offene Position (rechts)klicke, dann fehlt der Punkt im Kontextmenü,
aber wenn ich so auf´s Terminal klicke, dann sehe ich im kontextmenü den Punkt "Trailingstop".
Kann mir jemand auf die Schnelle weiterhelfen?
Hab schon alle Optionen durchsucht...
Kollege hat mich angegrinst, als ich ihn danach gefragt hab: "bei mir ist das im kontextmenü" gabs nur als Antwort.
Oder gibt es beim MT5 gar keinen integrierten Trailingstop wie bei MT4?
Daran glaube ich eigentlich nicht.
Mein Dank im Voraus!
muss an deiner Installation liegen, ist eigentlich vorhanden
Obwohl auf meinem Demokonto bei MQ keine Position offen ist gäbe es einen Trailingstopp:
muss an deiner Installation liegen, ist eigentlich vorhanden
Werd ich dann mal neu installieren, hab mir den Installer, glaube ich, direkt bei metaquotes runtergeladen...
Egal, erstmal neu installieren, zur Not mit anderen Downloads mal versuchen.
Obwohl auf meinem Demokonto bei MQ keine Position offen ist gäbe es einen Trailingstopp:
Die Option wird bei mir auch angezeigt, wenn ich so ins Terminal klicke, "Ändern und löschen" darunter dann "Trailingstop".
Wenn ich aber einen Klick auf eine offene Position mache steht unter "Ändern oder löschen" die Option "Markttiefe".
Mach mal eine Position bei deinem Demokonto auf und schau, ob´s da genau so ist.
Werd jetzt erstmal eine Neuinstallation testen...
Werd jetzt erstmal eine Neuinstallation testen...
Von vier verschiedenen Brokern hab ich mir den MT5 runtergeladen...
Bei ein paar Demokonten funktionierte der Trailingstop, aber nicht wenn ich mich mit meinem live-Konto
angemeldet hab.
Mein Broker kann die Funktion ja nicht blockieren, ist ja im MT integriert...?
Muss ich irgendwo ein Haken setzen, etwas aktivieren oder sonstwas?
Das geht mir langsam ziemlich auf den Sack!
Von vier verschiedenen Brokern hab ich mir den MT5 runtergeladen...
Bei ein paar Demokonten funktionierte der Trailingstop, aber nicht wenn ich mich mit meinem live-Konto
angemeldet hab.
Mein Broker kann die Funktion ja nicht blockieren, ist ja im MT integriert...?
Muss ich irgendwo ein Haken setzen, etwas aktivieren oder sonstwas?
Das geht mir langsam ziemlich auf den Sack!
Frag den Broker, der kann mit dem Server ziemlich viel machen.
Ist es ein Krypto-Broker? Manche sind speziell.
Frag den Broker, der kann mit dem Server ziemlich viel machen.
Ist es ein Krypto-Broker? Manche sind speziell.
Da kann man sehr vieles handeln.
Eigentlich schon zuviel, weil irgendwie alles.
Was mir grad erst wieder einfällt, aber vielleicht wichtig sein könnte.
Vor ein paar Tagen hat mein MT4 plötzlich keine Server mehr gefunden, darum bin ich kurzerhand auf den MT5 umgestiegen.
Das war mir in dem Moment egal...
Ein Kollege von mir ist auch NOCH da angemeldet bei dem Broker und wir haben beide gemerkt,
dass es dal Probleme mit der Serverlast zu geben scheint und so ein Trailingstop erzeugt ja pro Tick etwas Traffic.
Naja, kann eh nur noch jedem von diesem Broker abraten...!
Darf man die hier beim Namen nennen?
Es st jedenfalls ein polnischer Broker, der einzige den ich bisher gesehen hab...
Hab schon ene Anfrage an den Support gestellt, dauert aber eine weile.
Zwei, drei oder auch mal vier Wochen...
Meine Anfrage die ich ein paar Tage vorher gestellt hab is immernoch offen.
Ah...
Ok!
dann werd ich auch nix weiter dazu sagen.
Guten Tag,
gleiches Problem hier :-(.
Hat eine Neuinstallation geholfen das Problem zu lösen?
- Da das das Terminal anbietet, frag mal den Broker, ob er was 'gedreht' hat.
- Such mal in der CodeBase nach TradeManager, Stichwort "Trailing": https://www.mql5.com/en/search#!keyword=trailing&module=mql5_module_codebase
- Freie Handelsapplikationen
- Über 8.000 Signale zum Kopieren
- Wirtschaftsnachrichten für die Lage an den Finanzmärkte
Sie stimmen der Website-Richtlinie und den Nutzungsbedingungen zu.
Hi!
Ich kann beim MT5 irgendwie keinen Trailingstop setzen!
Wenn ich auf eine offene Position (rechts)klicke, dann fehlt der Punkt im Kontextmenü,
aber wenn ich so auf´s Terminal klicke, dann sehe ich im kontextmenü den Punkt "Trailingstop".
Kann mir jemand auf die Schnelle weiterhelfen?
Hab schon alle Optionen durchsucht...
Kollege hat mich angegrinst, als ich ihn danach gefragt hab: "bei mir ist das im kontextmenü" gabs nur als Antwort.
Oder gibt es beim MT5 gar keinen integrierten Trailingstop wie bei MT4?
Daran glaube ich eigentlich nicht.
Mein Dank im Voraus!