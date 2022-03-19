Grundeinstellung
Im Menü: Datei => Profile => Speicher (als).
Default ist das, was automatisch kommen sollte.
Vielen Dank, funktioniert aber leider nicht.
Habe jetzt nochmal ein neues Profil abgespeichert, doch auch dann kommt beim öffnen der Plattform wieder nur ein großer Chart und ich muss alles neu einstellen.
Da scheint etwas mit den Pfaden oder Rechten nicht zu funktionieren, denn das funktioniert nur bei Dir nicht:
Welches Betriebssystem, wie ist der Pfad zum Terminal, steht was in den Logs?
Windows 11 Home
Sorry, bin da nicht so firm drin, wo finde ich den Pfad zum Terminal und wo finde ich die Logs?
Bei jeder Anmeldung muss ich mir Marktübersicht, Navigator, Terminal, Statusanzeige und die ganzen Werkzeuge neu einrichten. Ich logge mich aus und beim nächsten einloggen bekomme ich einen großen Chart über gesamten Bildschirm und muss die Grundeinstellungen wieder vornehmen.
Was kann ich tun, damit die Einstellung auch beim nächsten Login noch da ist?