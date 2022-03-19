Grundeinstellung

Neuer Kommentar
 

Bei jeder Anmeldung muss ich mir Marktübersicht, Navigator, Terminal, Statusanzeige und die ganzen Werkzeuge neu einrichten. Ich logge mich aus und beim nächsten einloggen bekomme ich einen großen Chart über gesamten Bildschirm und muss die Grundeinstellungen wieder vornehmen.

Was kann ich tun, damit die Einstellung auch beim nächsten Login noch da ist? 

 

Im Menü: Datei => Profile => Speicher (als).

Default ist das, was automatisch kommen sollte.

 
Carl Schreiber #:

Im Menü: Datei => Profile => Speicher (als).

Default ist das, was automatisch kommen sollte.

Vielen Dank, funktioniert aber leider nicht.

Habe jetzt nochmal ein neues Profil abgespeichert, doch auch dann kommt beim öffnen der Plattform wieder nur ein großer Chart und ich muss alles neu einstellen. 

 
Schon probiert das profil Default zu nennen?
 
amando #:
Schon probiert das profil Default zu nennen?

Ja, auch schon probiert.

Ich bekomme auf allen Profilen nur einen großen Chart und muss die Einstellungen immer wieder neu anlegen. 

 

Da scheint etwas mit den Pfaden oder Rechten nicht zu funktionieren, denn das funktioniert nur bei Dir nicht:

Welches Betriebssystem, wie ist der Pfad zum Terminal, steht was in den Logs?

 
Carl Schreiber #:

Da scheint etwas mit den Pfaden oder Rechten nicht zu funktionieren, denn das funktioniert nur bei Dir nicht:

Welches Betriebssystem, wie ist der Pfad zum Terminal, steht was in den Logs?

Windows 11 Home

Sorry, bin da nicht so firm drin, wo finde ich den Pfad zum Terminal und wo finde ich die Logs?

 
tomkir #:

Windows 11 Home

Sorry, bin da nicht so firm drin, wo finde ich den Pfad zum Terminal und wo finde ich die Logs?

Im Terminal: Ctrl+Shift+D oder Datei => Dateiordner öffnen.
 
Ich bin jetzt umgestiegen auf MQL5 und vermisse den Button  AutoTrading. Wo kann ich den finden?
 
EMaximilian #:
Ich bin jetzt umgestiegen auf MQL5 und vermisse den Button  AutoTrading. Wo kann ich den finden?

Es gibt zwei:

  1. Algo-Handel (muss grün sein, rot heißt nein:



  2. Im ersten Tab mit Einstellungen bei Start eines EAs:

Beide müssen aktiviert sein.

Neuer Kommentar