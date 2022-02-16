Neue MetaTrader 5 Plattform Build 3210: Überarbeiteter Sharpe-Ratio-Berechnungsalgorithmus, neue Matrix-Methoden und Kontrolle über Indikator-Minimum/Maximum-Werte - Seite 2
Ich behaupte das ein Netz mit 20 oder meinetwegen 50 Neuronen nur eines lernt. Ein Trend setzt sich fort.Es hat gar keine Möglichkeit die Feinheiten des Kursen zu erfassen die dann dir den Vorteil geben. Das können wir aber selber. Ähnlich der KI die Pferdebilder erkennt . Das Bild war fast egal ,Hauptsache auf dem Bild stand der Pferdenamen 😉
Jetzt fängst Du ja schon wieder mit Deinen dreißig Neuronen an. Du bist der Einzige der diese Zahl immer wieder hochwirft.
Ne, ging doch nicht um dich. Ich werfe die Zahl hoch damit Anfänger erkennen was AI und Börse bedeutet.
Warum steht denn da nun überall "15 Minute delayed", war in der Beta 3192 schon?!
gehts nur mir so, oder zeigt der Tester jetzt kompletten mist an?
ich hab da trades drin, die er einzeichnet, die gibts gar nicht
ich hab hier überlappende trades eingezeichnet, welche er ja gar nicht gemacht hat in der Liste
liegt das daran das ich Mac verwende oder ist das wirklich so schlecht geworden?
Ich kann leider nichts erkennen. Die Spaltenüberschriften in der Kopfzeile kenne ich leider nicht auswendig.
Nach welcher Spalte wurde denn die Tabelle sortiert?
Außerdem wäre es schön, wenn Du bei den entscheidenden Ins und Outs horizontale Linien plazierts, dann kann man die Preise aus der Tabelle leichter zuordnen und die Ticket# als Textobjekt zum Dreieck platzierst.
So ist das eher ein Rebus.
Das wurde jetzt in der Version 3211 behoben.
Ja, vielen Dank.
es wird immer interessanter,
wo sind die trades die eingezeichnet sind?
hab einen Backtest gemacht, und dann sind die trades nicht in der liste, weder bei Positionen noch bei Orders
hier die curve, da sieht man das es mehr trades gibt
Kann es sein, dass die eingezeichneten Positionen als sind und nur als graph. Objekte noch existieren?
Ctrl+B und dann alle anzeigen und alle wählen und alles löschen.
nein, ich trade gu eigentlich nicht und ich schliesse immer die Fenster gleich danach, also sollten mit dem schliessen der Fenster auch alle Objekte weg sein.
ich teste nur was wegen moneymanagment, da nehme ich was das ich eigentlich nicht rede
