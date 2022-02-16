mac m1 Windows auf ARM Kein Backtest
Es sollte funktionieren, was sagen die Logs?
Trade2222:
Moin, zusammen,
hat jemand auf dem schirm warum das testen mit MT5 auf den ARM Windows nicht Möglich ist?
Der backtest mit MT4 funktioniert.
.
Installation - Für fortgeschrittene Nutzer - Die ersten Schritte - MetaTrader 5 Hilfe
- www.metatrader5.com
Um die Installation zu starten, laden Sie mt5setup.exe herunter und führen Sie die Datei aus. Lesen Sie die Software-Beschreibung und die...
Welches Betriebssystem? RAM? Wie sieht es im Tab "Agenten" aus. Poste mal das Bild.
Wenn Du das Terminal startest geben die ersten beiden Zeilen im Journal-Log des Terminals Info über Deinen PC - leider ohne Betriebssystem.
der 32bit support bei m1 ist sehr eingeschränkt, das wird vermutlich der Grund sein
Ich benutze ja Windows als VM auf dem M1 !!
das sollte doch dann eigentlich funktionieren,
Carl was Brauchst du Genau??
das?
Dateien:
Unbenannt.JPG 44 kb
