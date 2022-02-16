mac m1 Windows auf ARM Kein Backtest

Neuer Kommentar
 
Moin, zusammen,

hat jemand auf dem schirm warum das testen mit MT5 auf den ARM Windows nicht Möglich ist?

Der backtest mit MT4 funktioniert. 
 
Es sollte funktionieren, was sagen die Logs?
 
Trade2222:
Moin, zusammen,

hat jemand auf dem schirm warum das testen mit MT5 auf den ARM Windows nicht Möglich ist?

Der backtest mit MT4 funktioniert. 

.

Installation - Für fortgeschrittene Nutzer - Die ersten Schritte - MetaTrader 5 Hilfe
Installation - Für fortgeschrittene Nutzer - Die ersten Schritte - MetaTrader 5 Hilfe
  • www.metatrader5.com
Um die Installation zu starten, laden Sie mt5setup.exe herunter und führen Sie die Datei aus. Lesen Sie die Software-Beschreibung und die...
 
Christian #:

.

deine Antwort bringt mich nicht weiter, es macht ja dann  wenig sinn warum der MT4 Funktioniert. Ich danke dir trotzdem für deine Antwort.

hier der tester,

 
Trade2222 #:

deine Antwort bringt mich nicht weiter, es macht ja dann  wenig sinn warum der MT4 Funktioniert. Ich danke dir trotzdem für deine Antwort.


Macht schon Sinn, MT5 setzt aktuell 64 Bit vorraus. Dein Arm hat 64Bit und SSE2 ?

 
Welches Betriebssystem? RAM? Wie sieht es im Tab "Agenten" aus. Poste mal das Bild.
 
Wenn Du das Terminal startest geben die ersten beiden Zeilen im Journal-Log des Terminals Info über Deinen PC - leider ohne Betriebssystem.
 
der 32bit support bei m1 ist sehr eingeschränkt, das wird vermutlich der Grund sein
 
Ich benutze ja Windows als VM auf dem M1 !! 


das sollte doch dann eigentlich funktionieren, 

Carl was Brauchst du Genau??

das?
Dateien:
Unbenannt.JPG  44 kb
 
Trade2222 #:
Ich benutze ja Windows als VM auf dem M1 !! 


das sollte doch dann eigentlich funktionieren, 

Carl was Brauchst du Genau??

das?

das ändert nichts daran, das du einen eingeschränkten 32bit support hast.

steig um auf mt5, dann geht alles

 
Trade2222 #:
Ich benutze ja Windows als VM auf dem M1 !! 


das sollte doch dann eigentlich funktionieren, 

Carl was Brauchst du Genau??

das?

Das ist schon gut, aber was ist mit dem Bild der Agenten des Testers, wie das hier:


12
Neuer Kommentar