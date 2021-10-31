MT4 Expert Advisor: AccountFreeMargin im Strategietester updatet sich nicht
Einfach vor dem trade berechnen
Wie Amando sagt, vor OrderSend(..) Lots neu berechnen.
Aber warum als Anfänger MQ4 lernen? MT4 kann weniger und ist langsamer als MT5 und wird nicht mehr weiterentwickelt. Der Nachfolger MQ5 ist bereits ~10 Jahre altund wird ständig weiterentwickelt. Hier ein Vergleich:
Hallo liebe Community,
ich habe folgendes Problem mit meinem Expert Advisor im Strategietester:
Die Lotsize berechnet sich automatisch anhand der AccountFreeMargin.
Leider wird im Strategietester dieser Wert nur einmal ganz am Anfang berechnet und dann bleibt die Lot für jeden Trade gleich.
Hier meine Kalkulation:
Ich weiß nicht, wie ich es hinbekomme, dass die AccountFreeMargin vor jedem Trade neu geladen wird.
Danke für eure Hilfe!