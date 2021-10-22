Warum sind bei mir in meinem MetaTrade5 Die SELL und BUY entfernt. Was ist der Grund dafür
Das kann man in den Chart-Eigenschaften (F8) einstellen:
Vielen Dank, aber die Buttons fehlen in der iPhone-App. Vielleicht wissen Sie, wie man sie einrichtet?
Ich habe auf Android sehr wohl die Verkäufe und Käufe. Ich kann auch die Handelsebenen ein- und ausschalten. Sieht halt etwas anders aus.
Adlerding sehe ich keine Pfeile auf dem Chart, wann ge-/verkauft wurde nur die Linien dieser Preise, die Zeiten stehen aber 'nebenan' in der Kontoübersicht - auf Android.
