MQL4 working directory path
tquestlog:
Das working directory ist in einem speziell chiffrierten Verzeichnis unter AppData\Roaming, z.B.
Das working directory ist in einem speziell chiffrierten Verzeichnis unter AppData\Roaming, z.B.
C:\Users\<username>\AppData\Roaming\MetaQuotes\Terminal\1A244D918FA3437A53CCECF357B73220
Kann dieser Verzeichnis-Name von der MQL4 Client Applikation eingelesen werden?
Das macht vor allem dann Sinn, wenn 2 oder mehrere Terminals auf einem Rechner laufen,
mit jeweils einem eigenen working directory.
Es gibt als Option für FileOpen() FILE_COMMON.
Such mal (oben rechts die Lupe) nach FILE_COMMON - da gibt es einige Beispiele dafür, was im Pfad stehen soll und was nicht: https://www.mql5.com/de/search#!keyword=file_common.
Aber, warum als Neuling MQ4 - MQ% ist neuer schneller...
Dokumentation zu MQL5: Dateioperationen / FileOpen
- www.mql5.com
FileOpen - Dateioperationen - Nachschlagewerk MQL5 - Nachschlagewerk über die Sprache des algothitmischen/automatischen Handels für MetaTrader 5
Sie verpassen Handelsmöglichkeiten:
- Freie Handelsapplikationen
- Über 8.000 Signale zum Kopieren
- Wirtschaftsnachrichten für die Lage an den Finanzmärkte
Registrierung Einloggen
Sie stimmen der Website-Richtlinie und den Nutzungsbedingungen zu.
Wenn Sie kein Benutzerkonto haben, registrieren Sie sich
Das working directory ist in einem speziell chiffrierten Verzeichnis unter AppData\Roaming, z.B.
C:\Users\<username>\AppData\Roaming\MetaQuotes\Terminal\1A244D918FA3437A53CCECF357B73220
Kann dieser Verzeichnis-Name von der MQL4 Client Applikation eingelesen werden?
Das macht vor allem dann Sinn, wenn 2 oder mehrere Terminals auf einem Rechner laufen,
mit jeweils einem eigenen working directory.