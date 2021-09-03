MQL4 working directory path

Das working directory ist in einem speziell chiffrierten Verzeichnis unter AppData\Roaming, z.B.

C:\Users\<username>\AppData\Roaming\MetaQuotes\Terminal\1A244D918FA3437A53CCECF357B73220

Kann dieser Verzeichnis-Name von der MQL4 Client Applikation eingelesen werden?

Das macht vor allem dann Sinn, wenn 2 oder mehrere Terminals auf einem Rechner laufen,

mit jeweils einem eigenen working directory.

 
Es gibt als Option für FileOpen() FILE_COMMON.

Such mal (oben rechts die Lupe) nach FILE_COMMON - da gibt es einige Beispiele dafür, was im Pfad stehen soll und was nicht: https://www.mql5.com/de/search#!keyword=file_common.

Aber, warum als Neuling MQ4 - MQ% ist neuer schneller...


Dokumentation zu MQL5: Dateioperationen / FileOpen
