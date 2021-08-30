Zahlung fehlgeschlagen
Der Service Desk lässt mich mit dem Problem dass ich keinerlei Zahlungen mehr durchführen kann, einfach alleine.......f..k
Immer schön höflich bleiben, sonst wird man gesperrt.
Der ServiceDesk antwortet nicht so schnell, man muss Geduld haben.
An was ist es denn gescheitert?
Keine Ahnung, schon nach der Anmeldung erscheint ein roter Banner mit dem Hinweis "Transaktionen eingeschränkt"
Screenshot?
Ich kann auch keine Zahlungen und Abhebungen durchführen....
Naja, da kann ich auch nichts sagen, außer auf die Antwort vom ServiceDesk warten.
Es könnte sein, dass Zahlungen auf das MQ-Konto erst nach einer Wartefrist verfügbar sind, das Internetgeschäfte widerrufbar sind.
Egal welche Bezahlmethode ich wähle, es kommt immer diese Meldung. Ich kann auch kein Geld mehr auf mein Mql5 Konto einzahlen weil alle buttons für die Einzahlmethode verschwunden sind. Meine Kreditkarte und PayPal sind ausreichend gedeckt. Wenn ich ein Abonnement mieten möchte kommt noch die Meldung das Abonnements nicht erlaubt sind. Ich habe keine Ahnung was das für ein Problem ist
ThomasRoon #:Immerhin ist das jetzt eine Beschreibung, derentwegen ich sagen kann, das kann nur der ServiceDesk lösen - also warte 'drauf.
