Mir ist fast peinlich, stehe aber auf dem schlauch, habe mein PW in MT 5 geändert und jetzt habe ich kein Verbindung zum  mein Signal in MQL5.  Login in MQL 5 func, nur kein Verbindung zum Signal, komplett vergessen ob ich irgendwo  mein neue MT 5 PW eintragen muss....
 

Ist das Terminal mit dem neuen Passwort eingeloggt?


