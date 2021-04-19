Verbindung zum Signal
Mir ist fast peinlich, stehe aber auf dem schlauch, habe mein PW in MT 5 geändert und jetzt habe ich kein Verbindung zum mein Signal in MQL5. Login in MQL 5 func, nur kein Verbindung zum Signal, komplett vergessen ob ich irgendwo mein neue MT 5 PW eintragen muss....
