Strategietester, Hebel verändern oder deaktivieren | MT5
Hi @all,
gibt es im Strategietester die Möglichkeit den Hebel zu verändern oder zu deaktivieren? Es ist voreingestellt, dass man entweder 1:100 oder 1:200 wählen muss. Raus löschen geht z.b. auch nicht.
Man muss sich entscheiden, entweder oder.
(Screenshot)
Hat jemand Rat?
Ich danke sehr.
Viele Grüße
Stefan
Mit höherem Hebel könntest Du mehr Kapital bewegen, aber damit würde handeln zu zocken - das ist nicht gewollt. Für Echtgeldkonten gibt es jetzt auch entsprechende Gesetze.
Bitte keine Doppelposts!
Der Doppelpost war nicht gewollt.. Sorry.. ich will es nicht auf Live oder Demo machen, nur für den Strategietester, zum testen.
Grundsätzlich ist es möglich, den Hebel zu verändern:
es funktioniert leider doch nicht. Es wäre schön gewesen. Aber sobald man den Test startet, springt er von 1:10 automatisch wieder auf 1:100 :(
1:11 könnte funktionieren. Das teste ich gerade. Aber bei 1:10 springt er automatisch auf 1:100 und setzt die 0 wieder dran. Und bei 1:20 springt er dann auf die 1:200.
Für 1:11 scheint es keine Möglichkeit zum springen zu geben, was dann vielleicht funktionieren könnte...
