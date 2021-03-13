Die Ichimoku KBO Strategie: Wie Stop berechnen? - Seite 2
Oh man, ich glaube die Lösung ist einfacher als gedacht, das Level der roten Linie ist 26 Perioden in die zukunft verschoben was bedeutet das ich Depp nur die Periode des Senkouspan 26 Perioden als negativen Wert angeben muss um genau auf das Level zu kommen.
also noch mal anschauen und herrausfinden wie ich auf einen bestimmten wert Zugreifen kann
Der Senkouspan ist 26 Perioden in die Zukunft Gezeichnet.
Jetzt stellt sich die Frage wie greife ich auf ein Wert zu der 26 Perioden in der Vergangenheit liegt?
naja, in die Zukunft ist ja die Periode -26, dann ist die Vergangenheit 26 wenn ich nicht irre und 0 ist die aktuelle
Hallo amando, das ist korrekt -26 war ein Denkfehler von mir.
Das Problem was ich habe ist nun wo kann ich den Wert 26 eintragen?
SenkouspanA[2]
geht ja weil in der SenkouspanA in der GetIndicatorBuffer.mqh als Array 2 angegeben ist.
https://docs.mql4.com/indicators/iichimoku
1 oder 2 Linien kann man nicht beeinflussen, aber auslesen. Musst mal im Datenfenster gucken und im Chart, welche Linie da nun welche Linie der Wolke ist. Je nach Buy/Sell
SL = Linie der Wolke
Hallo ScalpXpert, dachte ich auch nimmt der dann nicht die Spitze der SenkouspanA / B Linie?
Die liegt ja bei Sell niedriger im Preis als der Schlusskurs der Kerze bei der ich einsteige und somit wäre der SL ja nicht über der Verkaufsposition sondern druner also bereits im Profit.
oder hab ich da ein Denkfehler?
Hab mir den IKH früher mal etwas genauer angeschaut und der scheint nicht sehr profitabel zu sein...
Wenn ich richtig sehe, hätte bei ner Sell-Order Alles seine Richtigkeit, wenn man den SL am Senkou-Span-B (oder wie das heißt) einfach immer weiter mit nach unten schiebt. Da braucht man glaube ich auch nicht irgendwelche bestimmten Kerzen raus suchen. Der IKH-Indi macht das anscheinend Alles von selber richtig.
Edit: Anscheinend kommts vor, dass die Wolke dem Trend voraus läuft und dann ist natürlich nix mit SL nach ziehn. Macht sich vielleicht besser mit der Kiju-Sen-Linie oder was auch immer. Die, die auf 26 eingestellt ist.
Kommt wohl auch drauf an, ob man fürs Trading alle Linien des IKH benutzt oder nur die mit 9 / 26 / 52.
Gibts hier eigentlich keine Vorschau?
Doch, klar. Bilddateien (png, gif,..) können über das Bildsymbol der Editierzeile (Bergkette mit Sonne) oder, wenn es in der Zischenablage ist mit ctrl+c eingefügt werden.
Genau das ist mein Problem, gut da muss ich halt tatsächlicch den Kijunsen nutzen. Anscheinend ist es anders nicht möglich.