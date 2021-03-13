Die Ichimoku KBO Strategie: Wie Stop berechnen? - Seite 2

Oh man, ich glaube die Lösung ist einfacher als gedacht, das Level der roten Linie ist 26 Perioden in die zukunft verschoben was bedeutet das ich Depp nur die Periode des Senkouspan 26 Perioden als negativen Wert angeben muss um genau auf das Level zu kommen.


also noch mal anschauen und herrausfinden wie ich auf einen bestimmten wert Zugreifen kann


#include <GetIndicatorBuffers.mqh>
//---- arrays for indicators
double   Tenkansen[];   // array for TENKANSEN_LINE of iIchimoku
double   Kijunsen[];    // array for KIJUNSEN_LINE of iIchimoku
double   SenkouspanA[]; // array for SENKOUSPANA_LINE of iIchimoku
double   SenkouspanB[]; // array for SENKOUSPANB_LINE of iIchimoku
double   Chinkouspan[]; // array for CHINKOUSPAN_LINE of iIchimoku
//---- handles for indicators
int      Ichimoku_handle;            // handle of the indicator iIchimoku
//+------------------------------------------------------------------+
//| Expert initialization function                                   |
//+------------------------------------------------------------------+
int OnInit()
  {
//--- creation of the indicator iIchimoku
   Ichimoku_handle=iIchimoku(NULL,0,9,26,52);
//--- report if there was an error in object creation
   if(Ichimoku_handle<0)
     {
      Print("The creation of iIchimoku has failed: Runtime error =",GetLastError());
      //--- forced program terminatio
      return(-1);
     }
   return(0);
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| Expert tick function                                             |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnTick()
  {
//--- set indexation of arrays as timeseries
//--- filling the arrays with current values of all indicator's buffers
//--- return if there was an error
   if(!GetIchimokuBuffers(Ichimoku_handle,0,100,
      Tenkansen,
      Kijunsen,
      SenkouspanA,
      SenkouspanB,
      Chinkouspan,
      true)) return;

//SenkouspanA[2] gibt mir die Spitze des SenkouspanA aus und wurde in Getindicator.mqh als "Index 2" festgelegt.
 
  }

Der Senkouspan ist 26 Perioden in die Zukunft Gezeichnet.

Jetzt stellt sich die Frage wie greife ich auf ein Wert zu der 26 Perioden in der Vergangenheit liegt?

 
naja, in die Zukunft ist ja die Periode -26, dann ist die Vergangenheit 26 wenn ich nicht irre und 0 ist die aktuelle

 
Hallo amando, das ist korrekt -26 war ein Denkfehler von mir.

Das Problem was ich habe ist nun wo kann ich den Wert 26 eintragen? 


SenkouspanA[2]

 geht ja weil in der SenkouspanA in der GetIndicatorBuffer.mqh  als Array 2 angegeben ist.

//+------------------------------------------------------------------------------+
//| Copies the values of the indicator Ichimoku to the arrays                    |
//+------------------------------------------------------------------------------+
bool GetIchimokuBuffers(int Ichimoku_handle,
                        int start,
                        int number,
                        double &Tenkansen[],
                        double &Kijunsen[],
                        double &SenkouspanA[],
                        double &SenkouspanB[],
                        double &Chinkouspan[],
                        
                        bool asSeries=true       // as series
                        )
  {
//--- Filling the array Tenkansen with the current values of TENKANSEN_LINE
   if(!CopyBufferAsSeries(Ichimoku_handle,0,start,number,asSeries,Tenkansen)) return(false);
//--- Filling the array Kijunsen with the current values of KIJUNSEN_LINE
   if(!CopyBufferAsSeries(Ichimoku_handle,1,start,number,asSeries,Kijunsen)) return(false);
//--- Filling the array SenkouspanA with the current values of SENKOUSPANA_LINE
   if(!CopyBufferAsSeries(Ichimoku_handle,2,start,number,asSeries,SenkouspanA)) return(false);
//--- Filling the array SenkouspanB with the current values of SENKOUSPANB_LINE
   if(!CopyBufferAsSeries(Ichimoku_handle,3,start,number,asSeries,SenkouspanB)) return(false);
//--- Filling the array Chinkouspan with the current values of CHINKOUSPAN_LINE
   if(!CopyBufferAsSeries(Ichimoku_handle,4,start,number,asSeries,Chinkouspan)) return(false);
//---
   return(true);
  }
 
ScalpXpert:

https://docs.mql4.com/indicators/iichimoku

1 oder 2 Linien kann man nicht beeinflussen, aber auslesen. Musst mal im Datenfenster gucken und im Chart, welche Linie da nun welche Linie der Wolke ist. Je nach Buy/Sell

SL = Linie der Wolke

Hallo ScalpXpert, dachte ich auch nimmt der dann nicht die Spitze der SenkouspanA / B Linie?

Die liegt ja bei Sell niedriger im Preis als der Schlusskurs der Kerze bei der ich einsteige und somit wäre der SL ja nicht über der Verkaufsposition sondern druner also bereits im Profit.

oder hab ich da ein Denkfehler?


 

Hab mir den IKH früher mal etwas genauer angeschaut und der scheint nicht sehr profitabel zu sein...


Wenn ich richtig sehe, hätte bei ner Sell-Order Alles seine Richtigkeit, wenn man den SL am Senkou-Span-B (oder wie das heißt) einfach immer weiter mit nach unten schiebt. Da braucht man glaube ich auch nicht irgendwelche bestimmten Kerzen raus suchen. Der IKH-Indi macht das anscheinend Alles von selber richtig.


Edit: Anscheinend kommts vor, dass die Wolke dem Trend voraus läuft und dann ist natürlich nix mit SL nach ziehn. Macht sich vielleicht besser mit der Kiju-Sen-Linie oder was auch immer. Die, die auf 26 eingestellt ist.

Kommt wohl auch drauf an, ob man fürs Trading alle Linien des IKH benutzt oder nur die mit 9 / 26 / 52.


Chart EURGBP, H1, 2021.03.13 17:36 UTC, ActivTrades Plc, MetaTrader 4, Real
Chart EURGBP, H1, 2021.03.13 17:36 UTC, ActivTrades Plc, MetaTrader 4, Real
  • www.mql5.com
Symbol: EURGBP. Periodicity: H1. Broker: ActivTrades Plc. Trading Platform: MetaTrader 4. Trading Mode: Real. Date: 2021.03.13 17:36 UTC.
 
ScalpXpert:

Gibts hier eigentlich keine Vorschau?

Doch, klar. Bilddateien (png, gif,..) können über das Bildsymbol der Editierzeile (Bergkette mit Sonne) oder, wenn es in der Zischenablage ist mit ctrl+c eingefügt werden.

 
ScalpXpert:

Edit: Anscheinend kommts vor, dass die Wolke dem Trend voraus läuft und dann ist natürlich nix mit SL nach ziehn. Macht sich vielleicht besser mit der Kiju-Sen-Linie oder was auch immer. Die, die auf 26 eingestellt ist.

Genau das ist mein Problem, gut da muss ich halt tatsächlicch den Kijunsen nutzen. Anscheinend ist es anders nicht möglich.

