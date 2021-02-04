Strategietester öffnet nicht
Ctrl+R versucht?
Ja, gleicher Effekt wie wenn man mit der Maus drauf klickt.
Das einzige was sich ändert (mit geöffneten Terminal Fenster) ist, dass ganz rechts unten Strategietester steht. (siehe Bild)
Sobald man drauf klickt, schließt sich das Terminal Fenster. Und man ist am Ausgang angelangt...
Was für ein Terminal?
Strg+T
Edit:
Über den Editor --> Debug --> Mit historischer Daten beginnen
Öffnet sich der Tester und arbeitet auch. Sehr komisch.
Edit 2 (Lösung):
Wie sich herausgestellt hat war der zweite Monitor am PC das Problem.
HDMI raus und wieder rein Fenster ist wieder da :)
(Wirkte so als wäre es in einem 3 Bildschirm verschoben wurden der nicht existent ist)
Hi, :)
Seit ca. 15:00 Uhr heute (2.Feb) kann ich den Strategietester nicht mehr ausführen.
Nicht im Sinnes eines EA oder Indikator. Sondern generell wird kein Tester Fenster aufgemacht.
Jemand schon mal dieses Problem gehabt? Neustart und log-, cache Daten löschen hat nichts gebracht.