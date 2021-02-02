Markttiefe im MT4 auf Chart
Steffen1234:
Wie kann ich denn das beim MT4 "entkoppeln". Also das die Markttiefe auf jedem Chart mit dem jeweiligen Währungspaar angezeigt wird.
Danke im Voraus
Hallo Leute,
ich handle immer mit Markttiefe. Im MT5 läßt sich einstellen, das auf jedem Chart das jeweilige Paar angezeigt wird. Im MT4 bekomme ich das nicht hin. Wenn ich die Markttiefe dort auf einem Chart öffne und dann auf einen anderen Chart wechsele, dann wird mir immer das gleiche Paar angezeigt.
Gibt es nicht auf MT4.
Wieso will man freiwillig mt4 haben?
amando:
hab einen EA der auf MT4 (mql4) programmiert ist. Den lass ich nebenbei mitlaufen.
Ich weiß, dass der MT5 besser ist. Aber: siehe oben.
