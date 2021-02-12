Strategietester spinnt rum, im vollst. Algorithmus alle Balken gleich hoch
Ein Screenshot?
Carl Schreiber:
Ein Screenshot?
Ein Screenshot?
Ist jetzt nicht das beste Beispiel, aber hier sind 98% der Balken gleich hoch, was die Ergebnisse nicht hergeben. Es wundert mich einfach. Ungefähr die Hälfte der Ergebnisse weiter unten sind zwar null... wird das so dargestellt??
pennyhunter:Das ist die neue 3D-Darstellung der Ergebnisse, schau mal ob man die mit dem Kontextmenü (rechte Mausklick) ändern kann.
Ist jetzt nicht das beste Beispiel, aber hier sind 98% der Balken gleich hoch, was die Ergebnisse nicht hergeben. Es wundert mich einfach. Ungefähr die Hälfte der Ergebnisse weiter unten sind zwar null... wird das so dargestellt??
Ist jetzt nicht das beste Beispiel, aber hier sind 98% der Balken gleich hoch, was die Ergebnisse nicht hergeben. Es wundert mich einfach. Ungefähr die Hälfte der Ergebnisse weiter unten sind zwar null... wird das so dargestellt??
Carl Schreiber:Was genau meinst Du bzw. inwiefern möchtest Du sie ändern? Habe bewusst die 3D-Ansicht gewählt. Ändert Man die Werte der X- und Y-Achsen kommen überall ähnlich wenig aussagekräftige Balken raus.
Das ist die neue 3D-Darstellung der Ergebnisse, schau mal ob man die mit dem Kontextmenü (rechte Mausklick) ändern kann.
Das ist die neue 3D-Darstellung der Ergebnisse, schau mal ob man die mit dem Kontextmenü (rechte Mausklick) ändern kann.
Sie verpassen Handelsmöglichkeiten:
- Freie Handelsapplikationen
- Über 8.000 Signale zum Kopieren
- Wirtschaftsnachrichten für die Lage an den Finanzmärkte
Registrierung Einloggen
Sie stimmen der Website-Richtlinie und den Nutzungsbedingungen zu.
Wenn Sie kein Benutzerkonto haben, registrieren Sie sich
Hallo Leute.
Habt Ihr das neuerdings auch? Es ist nicht bei jedem EA, aber recht nervig...
Grüße