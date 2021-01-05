TAX Zeile Kontohistorie

Hallo liebe Community,

gibt es eine Möglichkeit die "TAX" Zeile in der Kontohistorie auszublenden? Ich Hatte bisher nur mit dem MT4 gearbeitet und hatte es da nicht und finde es "ohne" auch übersichtlicher.


Gruß Gerd

 
Ich finde in der Kontohistorie keine TAX-Zeile, alles probiert: Positionen, Orders, Deals, Orders und Deals.

 

Nach jedem Abschluss erscheint der Trade als solches und direkt darunter die TAX Zeile

 
Das ist wohl eine Buchungszeile des Brokers für deutsche Kunden, den müsste man fragen.
