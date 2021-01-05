zwei Fragen Kurshistorie MT4 F2 bei MT5 ? Positionen zusammenführen

Neuer Kommentar
 

Hallo ich verwende Mt4 seit 2006 da mein Broker aber auf MT5 viele Aktien hat aber deren Kurshistorie mangelhaft ist wollte ich wie bei  Mt4  mittels F2 einfach schnell die Daten rein schieben... tja wie geht das bei Mt5


noch eine Frage konnte man bei Mt5 nicht offene mehre offene Positionen zusammenführen  lassen so das man einen Sl für alles hat z. B. das gab es doch mal dann wars mal ab und zuschaltbar hmm und jetzt `?

 
Gerhard Oehler:

Hallo ich verwende Mt4 seit 2006 da mein Broker aber auf MT5 viele Aktien hat aber deren Kurshistorie mangelhaft ist wollte ich wie bei  Mt4  mittels F2 einfach schnell die Daten rein schieben... tja wie geht das bei Mt5


noch eine Frage konnte man bei Mt5 nicht offene mehre offene Positionen zusammenführen  lassen so das man einen Sl für alles hat z. B. das gab es doch mal dann wars mal ab und zuschaltbar hmm und jetzt `?

Die nistory kommt vom broker, da kannst du nichts einfügen

du meinst beim 2ten vermutlich das umschalten zwischen netting und heding konten

das geht nur wenn keine position offen ist. Da musst du dich aber auch an deinen broker wenden

 

Die zu ladende Kurshistorie wird im MT5 über Extras => Optionen (Ctrl+o) geregelt:


".. mehre offene Positionen" ?

Ich denke Du meinst Netting und/oder Hedging-Konten?

 
Carl Schreiber:

Die zu ladende Kurshistorie wird im MT5 über Extras => Optionen (Ctrl+o) geregelt:


".. mehre offene Positionen" ?

Ich denke Du meinst Netting und/oder Hedging-Konten?

danke an amando  und Carl Schreiber, ich meine eigene Daten rein geben oder runternehmen wie das bei MT4 geht

macht mal  MT4 auf und drück mal  F2 dann geht die "Historiendatenbank" auf.....  kann man das beim  5 er gar nicht ?

amando
amando
  • www.mql5.com
Profil des Traders
 
Gerhard Oehler:

danke an amando  und Carl Schreiber, ich meine eigene Daten rein geben oder runternehmen wie das bei MT4 geht

macht mal  MT4 auf und drück mal  F2 dann geht die "Historiendatenbank" auf.....  kann man das beim  5 er gar nicht ?

Mir nicht bekannt, dass es das noch gibt. Die Kurse kommen vom Broker des Kontos und werden, wie oben gezeigt kontrolliert.

Auch nochmal fragen, wird das nicht ändern.

 
Gerhard Oehler:

danke an amando  und Carl Schreiber, ich meine eigene Daten rein geben oder runternehmen wie das bei MT4 geht

macht mal  MT4 auf und drück mal  F2 dann geht die "Historiendatenbank" auf.....  kann man das beim  5 er gar nicht ?

Abspeichern kannst Du dir die Informationen in CSV und diese dann in Excel auswerten das geht

Einfach auf File --> Safe gesehen und dann abspeichern, frag mich nicht wie der Button auf Deutsch heist, Deutsch kann bei MT ja kein mensch verwenden

 
amando:

Abspeichern kannst Du dir die Informationen in CSV und diese dann in Excel auswerten das geht

Einfach auf File --> Safe gesehen und dann abspeichern, frag mich nicht wie der Button auf Deutsch heist, Deutsch kann bei MT ja kein mensch verwenden




so mancher Broker nimmt Sachen auf spät aber doch ob Aktien oder sonnst was ETF´s mit bescheidener Kurshistorie, wie gesagt bei MT 4  spielt man eigene Kurse ein und hat dann einen brauchbaren chart.

MT5 sagt ihr geht das nicht mehr ...  für mich also Rückschritt !

Auch das mit dem Zusammenfassen von orders und gesamtes verwalten  ... habe für Mt4 ein Tool wo ich meinen Mittelwert sehe zu dem schiebe ich EINEN SL hoch und er gilt für alle offenen Positionen

Das Tool geht auch nicht .... ich bleib lieber bei MT4  wo immer es geht  dann

<keine Brokerdiskussionen oder -empfehlungen>

Stopp Loss-Manager
Stopp Loss-Manager
  • Super User
  • brokervorschlag.de
MPM - Multi Positions Manager by Ralf Benken. Endlich ist es da, das Tool für Trader. Der MPM ist ein Tool mit dem man alle Positionen in einem Chart zugleich verwalten kann. Man kann nun mit einem klick alle Positionen schließen, bei alle Positionen den Stopp verändern oder das Limit für den Verkauf (TP). Natürlich wird auch der Trailingstop...
 
Gerhard Oehler:




so mancher Broker nimmt Sachen auf spät aber doch ob Aktien oder sonnst was ETF´s mit bescheidener Kurshistorie, wie gesagt bei MT 4  spielt man eigene Kurse ein und hat dann einen brauchbaren chart.

MT5 sagt ihr geht das nicht mehr ...  für mich also Rückschritt !

Auch das mit dem Zusammenfassen von orders und gesamtes verwalten  ... habe für Mt4 ein Tool wo ich meinen Mittelwert sehe zu dem schiebe ich EINEN SL hoch und er gilt für alle offenen Positionen

Das Tool geht auch nicht .... ich bleib lieber bei MT4  wo immer es geht  dann

http://brokervorschlag.de/software/stopplossmanager/2-thema/57-mpm

Also rückschritt sehe ich keinen, wenn du eigene daten einspielst hat das ja mit echtdaten auch nix zu tun. In mt5 hast du eine echte tick daten history


und das ein slbst programmiertes tool auf mt5 nicht geht ist klar, das muss man dort ebenfalls programmieren

 
amando:

Also rückschritt sehe ich keinen, wenn du eigene daten einspielst hat das ja mit echtdaten auch nix zu tun. In mt5 hast du eine echte tick daten history


und das ein slbst programmiertes tool auf mt5 nicht geht ist klar, das muss man dort ebenfalls programmieren

sicher ist es ein Rückschritt denn wenn ein broker nicht die Daten drinen hat und ich aber orginal daten habe  und das in einer längeren zeitreihe und nicht rein geben kann

ist das Käse -oder man will die runter holen die Daten weil man damit was erstellen will zb ...


wegen  selbst prog. Tool ja kann man das rein kopieren und einfach neu kopellieren ?

 
Gerhard Oehler:

sicher ist es ein Rückschritt denn wenn ein broker nicht die Daten drinen hat und ich aber orginal daten habe  und das in einer längeren zeitreihe und nicht rein geben kann

ist das Käse -oder man will die runter holen die Daten weil man damit was erstellen will zb ...


wegen  selbst prog. Tool ja kann man das rein kopieren und einfach neu kopellieren ?

dann ladest die Daten halt runter, das kann man aus dem Terminal machen. Das was nicht geht, Daten einspielen die nicht vom Broker sind, weil die Daten stellt der Broker

 

Man kann in MT5 (nicht in MT4) eigene Symbole mit eigenen Daten erstellen.

Such einfach (auf Englisch) nach custom symbol: https://www.mql5.com/en/search#!keyword=Custom%20symbols

Neuer Kommentar