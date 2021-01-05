zwei Fragen Kurshistorie MT4 F2 bei MT5 ? Positionen zusammenführen
Hallo ich verwende Mt4 seit 2006 da mein Broker aber auf MT5 viele Aktien hat aber deren Kurshistorie mangelhaft ist wollte ich wie bei Mt4 mittels F2 einfach schnell die Daten rein schieben... tja wie geht das bei Mt5
noch eine Frage konnte man bei Mt5 nicht offene mehre offene Positionen zusammenführen lassen so das man einen Sl für alles hat z. B. das gab es doch mal dann wars mal ab und zuschaltbar hmm und jetzt `?
Die nistory kommt vom broker, da kannst du nichts einfügen
du meinst beim 2ten vermutlich das umschalten zwischen netting und heding konten
das geht nur wenn keine position offen ist. Da musst du dich aber auch an deinen broker wenden
Die zu ladende Kurshistorie wird im MT5 über Extras => Optionen (Ctrl+o) geregelt:
".. mehre offene Positionen" ?
danke an amando und Carl Schreiber, ich meine eigene Daten rein geben oder runternehmen wie das bei MT4 geht
macht mal MT4 auf und drück mal F2 dann geht die "Historiendatenbank" auf..... kann man das beim 5 er gar nicht ?
Mir nicht bekannt, dass es das noch gibt. Die Kurse kommen vom Broker des Kontos und werden, wie oben gezeigt kontrolliert.
Auch nochmal fragen, wird das nicht ändern.
Abspeichern kannst Du dir die Informationen in CSV und diese dann in Excel auswerten das geht
Einfach auf File --> Safe gesehen und dann abspeichern, frag mich nicht wie der Button auf Deutsch heist, Deutsch kann bei MT ja kein mensch verwenden
so mancher Broker nimmt Sachen auf spät aber doch ob Aktien oder sonnst was ETF´s mit bescheidener Kurshistorie, wie gesagt bei MT 4 spielt man eigene Kurse ein und hat dann einen brauchbaren chart.
MT5 sagt ihr geht das nicht mehr ... für mich also Rückschritt !
Auch das mit dem Zusammenfassen von orders und gesamtes verwalten ... habe für Mt4 ein Tool wo ich meinen Mittelwert sehe zu dem schiebe ich EINEN SL hoch und er gilt für alle offenen Positionen
Das Tool geht auch nicht .... ich bleib lieber bei MT4 wo immer es geht dann
Also rückschritt sehe ich keinen, wenn du eigene daten einspielst hat das ja mit echtdaten auch nix zu tun. In mt5 hast du eine echte tick daten history
und das ein slbst programmiertes tool auf mt5 nicht geht ist klar, das muss man dort ebenfalls programmieren
sicher ist es ein Rückschritt denn wenn ein broker nicht die Daten drinen hat und ich aber orginal daten habe und das in einer längeren zeitreihe und nicht rein geben kann
ist das Käse -oder man will die runter holen die Daten weil man damit was erstellen will zb ...
wegen selbst prog. Tool ja kann man das rein kopieren und einfach neu kopellieren ?
dann ladest die Daten halt runter, das kann man aus dem Terminal machen. Das was nicht geht, Daten einspielen die nicht vom Broker sind, weil die Daten stellt der Broker
Man kann in MT5 (nicht in MT4) eigene Symbole mit eigenen Daten erstellen.
Such einfach (auf Englisch) nach custom symbol: https://www.mql5.com/en/search#!keyword=Custom%20symbols
