Übersichtlichkeit CodeBase und Forum
Hallo Leute,
nach langem Suchen habe ich mich jetzt entschlossen, diesen Weg zu gehen. Bin ich eigentlich blind oder gibt es hier wirklich keine Forumsuche und auch keine CodeBase-Suche?
Grüße
Die Suche verbirgt sich hinter der 'Lupe':
Stell die Maus d'rauf und es öffnet sich eine kleine Eignabezeile:
Aber je nach Sprache gibt es unterschiedliche Ergebnisse. Ich hab schon mal gesagt, das wäre nicht so gut, wurde aber noch nicht geändert.
Ah, danke für die antwort, das habe ich übersehen. Gestern hatte ich was gesucht und dann gedacht, da werden nur Artikel angezeigt.
