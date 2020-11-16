MetaTester 5 Agent: einzelne Agenten löschen
Jürgen:
Hallo,
in meiner Statistik zum MetaTester 5 tauchen inzwischen soviele ungenutzte Agenten bzw. Computer auf. Wie kann ich diese löschen?
Danke! VG Jürgen
Was taucht da wo auf Vergiss nicht, wir sehen nicht, was Du siehst auf Deinem Konto. Log Dich aus und schau Dich mal so an.
Christian:
Mach es so
Danke dir vielmals - gar nicht gesehen.
