MetaTester 5 Agent: einzelne Agenten löschen

Neuer Kommentar
 

Hallo,


in meiner Statistik zum MetaTester 5 tauchen inzwischen soviele ungenutzte Agenten bzw. Computer auf. Wie kann ich diese löschen?


Danke! VG Jürgen

 
Jürgen:

Hallo,


in meiner Statistik zum MetaTester 5 tauchen inzwischen soviele ungenutzte Agenten bzw. Computer auf. Wie kann ich diese löschen?


Danke! VG Jürgen

Was taucht da wo auf Vergiss nicht, wir sehen nicht, was Du siehst auf Deinem Konto. Log Dich aus und schau Dich mal so an.

 
Jürgen:

Hallo,


in meiner Statistik zum MetaTester 5 tauchen inzwischen soviele ungenutzte Agenten bzw. Computer auf. Wie kann ich diese löschen?


Danke! VG Jürgen

Mach es so


 
Christian:

Mach es so


Danke dir vielmals - gar nicht gesehen.

Neuer Kommentar