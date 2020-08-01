Verständnisfrage zu OrderSelect, für welche Art Zugriff ist Order exklusiv gesperrt (locked) - Seite 2
Zum Verständnis habe ich hier mal einen screen-shot
Das war immer schon so: Je Tertminal ein Konto(login), je Chart ein EA
Carl, ja, das ist klar. Was aber nicht heißt, dass nur ein EA auf eine bestimmte Order zugreifen kann. Theoretisch könnte ich auch 20 EAs mit der selben Magic in 20 Charts platzieren. Alle würden auf die gleiche(n) Order zugreigen.
Jain, nicht umsonst gibt es jetzt zwei OrderSend-Funktionen:
Guten Morgen, Carl.
Das wusste ich nicht, scheint aber zumindest eine Option zu sein, die man in die Überlegungen mit einbeziehen kann.
Ich werde mir das mal durchlesen. Fürs Wochenende, glaube ich, bin ich ausgelastet (include und Ordersend) ;-)
Schönes Wochenende Euch allen und danke, für Eure Unterstützung!
Gruß Werner