Das war immer schon so: Je Tertminal ein Konto(login), je Chart ein EA
 

Zum Verständnis habe ich hier mal einen screen-shot


Order is locked

 
Carl Schreiber:
Carl, ja, das ist klar. Was aber nicht heißt, dass nur ein EA auf eine bestimmte Order zugreifen kann. Theoretisch könnte ich auch 20 EAs mit der selben Magic in 20 Charts platzieren. Alle würden auf die gleiche(n) Order zugreigen.

 
fintrad0:

Jain, nicht umsonst gibt es jetzt zwei OrderSend-Funktionen:

  1. https://www.mql5.com/de/docs/trading/ordersend
  2. https://www.mql5.com/de/docs/trading/ordersendasync

Carl Schreiber:

Guten Morgen, Carl.

Das wusste ich nicht, scheint aber zumindest eine Option zu sein, die man in die Überlegungen mit einbeziehen kann.

Ich werde mir das mal durchlesen. Fürs Wochenende, glaube ich, bin ich ausgelastet (include und Ordersend) ;-)

Schönes Wochenende Euch allen und danke, für Eure Unterstützung!

Gruß Werner

