Datepicker Anzeige BUG
Ich habe mir auch mal das Example /Examples/Controls/ControlsDialog.mqh angeschaut indem ein Datepicker-Beispiel drin ist.
Auch da fehlt das Editfeld? Das ist aber auch nur beim Datepicker Control. Ein normales Edit funktioniert wunderbar.
echt Strange, .... wenn ich den Client einfärbe, kommt es auch erst nach dem minimieren...
{ CWndClient *client=(CWndClient*)obj; client.ColorBackground(clrRed); myclient=client; ChartRedraw(); }
Nach minimieren und ausklappen
ich habe da wohl irgendein Client Problem? Oder liege ich da falsch... :-(
Häää ... okay, so langsam verstehe ich gar nichts mehr :-) ... ich habe nun MT5 neu installiert.... und nun taucht der Fehler erstmal nicht mehr auf.
Würde zu gerne Wissen woran es lag.
Hallo zusammen,
ich bin gerade etwas am verzweifeln.
Ich möchte in einer GUI ein simplen Datepicker anzeigen. Das Problem ist, dass das Edit-Feld nicht ersichtlich ist. Wenn ich aber das Fenster einmal minimiere und wieder aufklappe, ist das Edit-Feld zu sehen? Was auch auffällig ist, der Border des Fensters sieht man dann auch.
Könnt Ihr mir sagen, wieso das so ist? Ich bin etwas neu in der MQL5-Sprache,... ich weiss, dass der Aufbau eines Dialogs aus Border, Back, Caption und so besteht, ... aber ich kann mir gerade das Verhalten des Programmes nicht erklären.
Hier ein Ausschnitt des Codes:
Nach minimieren und wieder aufklappen:
Danke für Eure Hilfe!!! :-)