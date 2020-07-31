iHighest der letzten 20 Tage und länger - Seite 2
Willst du das nur auf dem Chart eingezeichnet haben, oder auch für eine EA als Indikator haben?
Also am Schluss soll es schon, wenn es geht über ein EA Indikator, aber für den Anfang und zum ausprobieren, will ich ihn erstmal auf den chart angezeigt bekommen.
So, also ich hab es jetzt soweit geschafft, das mir die obere und untere Linie angezeigt wird. aber Leider er zeigt mir in dem ganzen Zeitraum immer die höchste der Tages Kerze an., ich will aber das er mir das Höchste anzeigt der letzten 20 Tagen.
hier der Code:
result: