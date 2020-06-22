Build 2485 - Der Tester spinnt wieder einmal gewaltig
Sie verpassen Handelsmöglichkeiten:
- Freie Handelsapplikationen
- Über 8.000 Signale zum Kopieren
- Wirtschaftsnachrichten für die Lage an den Finanzmärkte
Registrierung Einloggen
Sie stimmen der Website-Richtlinie und den Nutzungsbedingungen zu.
Wenn Sie kein Benutzerkonto haben, registrieren Sie sich
Unsere MQ-Zauberlehrlinge zeichnen sich wieder einmal aus:
Im Demo oder Real funktioniert alles prächtig:
Im Tester gibt es unregelmäßige Fehler beim Lesen der Indikatoren, hier ist es nur ein Fehler, manchmal sind es mehrere:
Interessanterweise funktioniert der EA, trotz Fehlermeldung, auch im Tester einwandfrei.
Alles neu kompiliert, keine Verbesserung.
Ist nur so zur Info und um meinen Frust abzuladen.
Ich bin ab 23.Juni 3 Wochen auf Urlaub und hoffe daß MQ das bis zu meiner Rückkehr repariert hat.
LG Otto