Build 2485 - Der Tester spinnt wieder einmal gewaltig

Unsere MQ-Zauberlehrlinge zeichnen sich wieder einmal aus:

Im Demo oder Real funktioniert alles prächtig:


Im Tester gibt es unregelmäßige Fehler beim Lesen der Indikatoren, hier ist es nur ein Fehler, manchmal sind es mehrere:


Interessanterweise funktioniert der EA, trotz Fehlermeldung, auch im Tester einwandfrei.

Alles neu kompiliert, keine Verbesserung.

Ist nur so zur Info und um meinen Frust abzuladen.

Ich bin ab 23.Juni 3 Wochen auf Urlaub und hoffe daß MQ das bis zu meiner Rückkehr repariert hat.

LG Otto

 

Und der EA funktioniert prima!

