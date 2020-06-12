Signal Aus Versehen auf dem MT Demo Account bestellt

Guten Tag,

ich habe heute aus versehen ein Signal über MT5 gekauft und dieses in dem MetaQuotes-Demo Account installiert.

Jetzt kenne ich aber das Passwort von dem Account nicht und *MUSS* Zugang zum Konto von einem anderen Rechner haben.


Welche Möglichkeiten habe ich?

Wenn ich das Signal kündige, muss ich sinnlos den vollen Betrag bezahlen. 

Kann man irgendwo das Standard-Passwort nachschlagen oder auslesen?


Danke und viele Grüße

 
Hannes Waser:

Ja geht, aber nur wenn es mit dem MT erstellt wurde.

Ansonsten beim Broker natürlich.


 

Wunderbar!

Vielen Dank!

