Signal Aus Versehen auf dem MT Demo Account bestellt
Sie verpassen Handelsmöglichkeiten:
- Freie Handelsapplikationen
- Über 8.000 Signale zum Kopieren
- Wirtschaftsnachrichten für die Lage an den Finanzmärkte
Registrierung Einloggen
Sie stimmen der Website-Richtlinie und den Nutzungsbedingungen zu.
Wenn Sie kein Benutzerkonto haben, registrieren Sie sich
Guten Tag,
ich habe heute aus versehen ein Signal über MT5 gekauft und dieses in dem MetaQuotes-Demo Account installiert.
Jetzt kenne ich aber das Passwort von dem Account nicht und *MUSS* Zugang zum Konto von einem anderen Rechner haben.
Welche Möglichkeiten habe ich?
Wenn ich das Signal kündige, muss ich sinnlos den vollen Betrag bezahlen.
Kann man irgendwo das Standard-Passwort nachschlagen oder auslesen?
Danke und viele Grüße