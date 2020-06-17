Kerze kreuzt ein Ergebnis einmal von Oben nach unten
Guten Tag,
ich bitte um einen Denkanstoß wie man dieses Szenario realisieren kann.
Mir fehlt derzeit das mathematische Verständnis.
???.....mal mal auf was du meinst.
Ein Bild bitte.
bsp.
open (oder high) > Linie && Close(=aktueller Kurs) (oder Low) < Liniew
wenn man an einem RSI testen würde:
RSI > 70 (größer als Hoch) && Bid < 70 (unter der Linie)
Ich probiere gerade daran herum
und habe dieses bsp gefunden.
Woher wird der last Value genommen und anschließend zurückgesetzt)
|
double MA20_LastValue = 0.0; double MA5_LastValue = 0.0; void start { double MA20_Current = ////// blah blah blah double MA5_Current = //// blah if(MA20_Current < MA5_Current && MA20_LastValue >= MA5_LastValue) { // MA20 just crossed under MA5 } if(MA20_Current > MA5_Current && MA20_LastValue <= MA5_LastValue) { // MA20 just crossed over MA5 } MA20_LastValue = MA20_Current; MA5_LastValue = MA5_Current; return; }
Der RSI ist ein relativer Wert zwischen -100 und +100. Es macht keinen Sinn mit ihm direkt Kurswerte zu vergleichen.
Wenn Dein Bild den RSI zeichnet, dann 'gilt' meine Gleichung in der Form:
rsi[1] > Linie && RSI[0] < Linie bzw, das RSI[0] sich ständig ändert:
rsi[2] > Linie && RSI[1] < Linie
open (oder high) > Linie && Close(=aktueller Kurs) (oder Low) < Liniew
Wie bestimme ich das Hoch?
Der RSI hat je Bar nur einen Wert, kein OHCL, daher gilt mein Post #5.
- 2020.06.09
- www.mql5.com
Ich verstehe immer noch nicht ganz, was Du eigentlich mit welchen Daten willst.
Das Hoch einer Zeitreihe sollte man mit ArrayMaximum() bekommen können. Achtung aber auf die Ausrichtung des Arrays, Stichwort ArraySetAsSeries().
- www.mql5.com
- Freie Handelsapplikationen
- Über 8.000 Signale zum Kopieren
- Wirtschaftsnachrichten für die Lage an den Finanzmärkte
Sie stimmen der Website-Richtlinie und den Nutzungsbedingungen zu.
ich bitte um einen Denkanstoß wie man dieses Szenario realisieren kann.
Mir fehlt derzeit das mathematische Verständnis.