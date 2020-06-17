Kerze kreuzt ein Ergebnis einmal von Oben nach unten

Guten Tag,

ich bitte um einen Denkanstoß wie man dieses Szenario realisieren kann.
Mir fehlt derzeit das mathematische Verständnis. 
 
Janis Hellmuth:
???.....mal mal auf was du meinst.

Ein Bild bitte.

 
bsp.
 
open (oder high) > Linie && Close(=aktueller Kurs) (oder Low) < Liniew

 
vielen danke Carl für das bsp aber ich verstehe es nicht ganz. 

wenn man an einem RSI testen würde: 

RSI > 70 (größer als Hoch) && Bid < 70 (unter der Linie) 

Ich probiere gerade daran herum 
und habe dieses bsp gefunden. 

Woher wird der last Value genommen und anschließend zurückgesetzt)

 
double MA20_LastValue = 0.0;
double MA5_LastValue = 0.0;

void start
   {
   double MA20_Current = ////// blah blah blah
   double MA5_Current = //// blah

   if(MA20_Current < MA5_Current && MA20_LastValue >= MA5_LastValue)
      {
      // MA20 just crossed under MA5
      }

   if(MA20_Current > MA5_Current && MA20_LastValue <= MA5_LastValue)
      {
      // MA20 just crossed over MA5
      }

   MA20_LastValue = MA20_Current;
   MA5_LastValue = MA5_Current;
   return;
   }
 

Der RSI ist ein relativer Wert zwischen -100 und +100. Es macht keinen Sinn mit ihm direkt Kurswerte zu vergleichen.

Wenn Dein Bild den RSI zeichnet, dann 'gilt' meine Gleichung in der Form:

rsi[1] > Linie && RSI[0] < Linie bzw, das RSI[0] sich ständig ändert:

rsi[2] > Linie && RSI[1] < Linie

 
Carl Schreiber:

open (oder high) > Linie && Close(=aktueller Kurs) (oder Low) < Liniew

Wie bestimme ich das Hoch?
Ich habe ein Problem mir das vorzustellen.

Und das low wird unter der Linie definiert?
 
Der RSI hat je Bar nur einen Wert, kein OHCL, daher gilt mein Post #5.

Meine Frage war auf den Kurs und das Ergebnis bezogen. 
Ich muss das Hoch über dem Ergebnis für deine Formel erfassen
 

Ich verstehe immer noch nicht ganz, was Du eigentlich mit welchen Daten willst.

Das Hoch einer Zeitreihe sollte man mit ArrayMaximum() bekommen können. Achtung aber auf die Ausrichtung des Arrays, Stichwort ArraySetAsSeries().

Wenn jemand bereit ist diesen Teil erfolgreich zu übernehmen Zahle ich gerne!
