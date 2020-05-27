Server für Zugriff von Python auf Metatrader 5

Hallo,


ich möchte gerne den Metatrader 5 mit meinem bestehenden Demokonto bei JFD mit Python verbinden. Welchen Server muss ich bei den Zugangsdaten eintragen? Also konkret: was muss ich bei initialize() als server="SERVER" eintragen? 

(Vgl. https://www.mql5.com/en/docs/integration/python_metatrader5/mt5initialize_py)


Vielen Dank!

Peter

Steht wohl im Navigator-Fenster des Terminals:


In meinem Fall wäre das wohl "MetaQuotes-Demo"

Danke!
