Server für Zugriff von Python auf Metatrader 5
Steht wohl im Navigator-Fenster des Terminals:
In meinem Fall wäre das wohl "MetaQuotes-Demo"
(nicht getestet, da ich es nicht verwende)
Carl Schreiber:Danke!
(nicht getestet, da ich es nicht verwende)
Hallo,
ich möchte gerne den Metatrader 5 mit meinem bestehenden Demokonto bei JFD mit Python verbinden. Welchen Server muss ich bei den Zugangsdaten eintragen? Also konkret: was muss ich bei initialize() als server="SERVER" eintragen?
(Vgl. https://www.mql5.com/en/docs/integration/python_metatrader5/mt5initialize_py)
Vielen Dank!
Peter