Experiment: Ist die Dokumentation zu SymbolsTotal() richtig ?

Neuer Kommentar
 
  • 67% (4)
  • 33% (2)
  • 0% (0)
Gesamtzahl der Stimmen: 6
 
Christian:
  • Ja
    50% (1)
  • Nein
    50% (1)
  • Teilweise
    0% (0)

Die Doku ist einfach unvollständig, aber jetzt wissen wir ja wie der Hase läuft.

 
3 Stimmen in einer Woche? Forum was ist los. Lasst mich doch nicht so hängen ...
 
Christian :
3 Stimmen in einer Woche? Forum was ist los. Lasst mich doch nicht so hängen ...
Und ich bin derjenige, der mit Ja gestimmt hat. Es scheint, dass niemand die Dokumentation richtig liest.
 
Alain Verleyen:
Und ich bin derjenige, der mit Ja gestimmt hat. Es scheint, dass niemand die Dokumentation richtig liest.

Die Mehrheit der User und das sind 2 :-) sehen, dass die Dokumentation falsch ist.

Mit mir wären es 3.

Es ist auch statistisch hochrechenbar  für die Community ;-)

Neuer Kommentar