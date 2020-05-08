Experiment: Ist die Dokumentation zu SymbolsTotal() richtig ?
Christian:
- Ja50% (1)
- Nein50% (1)
- Teilweise0% (0)
Die Doku ist einfach unvollständig, aber jetzt wissen wir ja wie der Hase läuft.
3 Stimmen in einer Woche? Forum was ist los. Lasst mich doch nicht so hängen ...
Christian :Und ich bin derjenige, der mit Ja gestimmt hat. Es scheint, dass niemand die Dokumentation richtig liest.
Alain Verleyen:
Die Mehrheit der User und das sind 2 :-) sehen, dass die Dokumentation falsch ist.
Mit mir wären es 3.
Es ist auch statistisch hochrechenbar für die Community ;-)
