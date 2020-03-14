<gelöscht>
Und warum ist das hier strikt verboten?
Weil MQ überall mitschneiden will. Dabei ist diese Software die sie bieten auf der Benutzeebene ein <keine Beleidigung> und fehlerhaft!
Ich kann dir das bestätigen, nach mehr als 35 Jahren programmiererfahrung und mehr als 10.000 Std mit MQL
Ich verabschiede mich auch hier in diesem Forum, wozu soll ich mir das antun.
Tu uns das nicht an Otto
Tu uns das nicht an Otto
Ha ha, ist wohl ein Scherz. Na ja, hie und da schau ich schon mal vorbei.
Tu uns das nicht an Otto
Obwohl ich verstehe, dass Sie perfekt zeigen, ist es aufgrund Ihrer emotionalen Reaktion wahrscheinlich etwas übertrieben.
Ich stimme anderen zu. Sie haben hier einen wertvollen Beitrag, Sie sollten nicht aufhören.
Zum Thema Broker. Das ist KEINE Metquotes-Entscheidung, sondern eine Moderator-Entscheidung. Sie haben Angst, das klug zu handhaben, also zensieren sie.
Obwohl ich verstehe, dass Sie perfekt zeigen, ist es aufgrund Ihrer emotionalen Reaktion wahrscheinlich etwas übertrieben.
Ich stimme anderen zu. Sie haben hier einen wertvollen Beitrag, Sie sollten nicht aufhören.
Danke Alain, Amando, Carl und ... daß Ihr mich hier Wert schätzt.
Ich bin halt oft sehr verzweifelt, daß Einsteiger immer die gleichen Fragen stellen müssen, da der Einstieg wirklich nicht leicht ist.Ich bleib euch schon erhalten ;)
Danke Alain, Amando, Carl und ... daß Ihr mich hier Wert schätzt.
Ich bin halt oft sehr verzweifelt, daß Einsteiger immer die gleichen Fragen stellen müssen, da der Einstieg wirklich nicht leicht ist.Ich bleib euch schon erhalten ;)
Hallo Zusammen,
hat irgendjemand Informationen zu den Konten <alles gelöscht>
Diskussionen über Broker sind hier strickt(!) verboten - Du musst Tante Google fragen!