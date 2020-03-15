Zeitfilter Ea
Hallo, ich würde gern einen Zeitfilter in meinen Ea einbauen. Also Z.b wenn er eine Position eröffnet hat, soll er X minuten keine neue eröffnen.
Wisst ihr wo ich den Code finde ?
Vielen Dank
Hey Angelhardt,
habe gerade eine ähnliche Frage gepostet, hier mein Zeitfilter:
den Funktionsaufruf hinter die OnTick
if(!isNewBar()) { return; }
Die Funktion im globalen Raum:
static datetime last_time=0;
bool isNewBar()
{
datetime lastbar_time=datetime(SeriesInfoInteger(Symbol(),PERIOD_CURRENT,SERIES_LASTBAR_DATE));
if(last_time==0)
{
last_time=lastbar_time;
return(false);
}
if(last_time!=lastbar_time)
{
last_time=lastbar_time;
return(true);
}
return(false);
}
Das System läuft dann nur durch, wenn eine neue Kerze anbricht und zirkuliert ansonsten in einer Endlosschleife.
Grüße Tobse24
Da haben sich schon andere den Kopf für zerbrochen....
https://www.mql5.com/de/articles/3395
