Zeitfilter Ea

Hallo, ich würde gern einen Zeitfilter in meinen Ea einbauen. Also Z.b wenn er eine Position eröffnet hat, soll er X minuten keine neue eröffnen.


Wisst ihr wo ich den Code finde ?


Vielen Dank

 
Hey Angelhardt,


habe gerade eine ähnliche Frage gepostet, hier mein Zeitfilter:


den Funktionsaufruf hinter die OnTick

     

   if(!isNewBar())
     {  
      return;
     }


Die Funktion im globalen Raum:


static datetime last_time=0; 

bool isNewBar()
  {
   datetime lastbar_time=datetime(SeriesInfoInteger(Symbol(),PERIOD_CURRENT,SERIES_LASTBAR_DATE));
   if(last_time==0)
     {
      last_time=lastbar_time;
      return(false);
     }
   if(last_time!=lastbar_time)
     {
      last_time=lastbar_time;
      return(true);
     }
   return(false);
  
  }


Das System läuft dann nur durch, wenn eine neue Kerze anbricht und zirkuliert ansonsten in einer Endlosschleife.


Grüße Tobse24

 
Hallo, ich würde gern einen Zeitfilter in meinen Ea einbauen. Also Z. B. wenn er eine Position eröffnet hat, soll er X Minuten keine neue eröffnen.

Wisst ihr wo ich den Code finde?

Da haben sich schon andere den Kopf für zerbrochen....

https://www.mql5.com/de/articles/3395

Cross-Plattform Expert Advisor: Zeitfilter
Cross-Plattform Expert Advisor: Zeitfilter
  • www.mql5.com
Einführung Ziele Basisklasse Die Klassen und Typen der Zeitfilter Der Container für die Zeitfilter Subfilter (CTimeFilter) Beispiel Schlussfolgerung Einführung Das Filtern der Zeit wird verwendet, wenn eine besondere Zeitspanne definiert wurde, und ein Expert Advisor prüfen muss, ob ein bestimmter Zeitpunkt in diese Zeitspanne fällt. Bestimmte...
