tomm88:

Sind das auch Intraday-Kurse oder nur End-Of-Day-Kurse ?

Eine Korrektur der Zeitzone ist eigentlich ganz einfach, wenn die Sommerzeiten übereinstimmen. Von EET nach CET ist es 1 Stunde, genau wie bei den Sommerzeiten.

Also einfach 3600 Sekunden von der Serverzeit abziehen:

   int EET2CET = 3600; // 1 Stunde
   FileWrite(FileHandle,"Open;High;Low;Close;Volume;Datum;Uhrzeit");        

   for(int i=copied-1;i>=0;i--)
     {  
      TimeToStruct(rates[i].time - EET2CET,tm);
      if((tm.hour>5)&&(tm.hour<22)) 
        {
         FileWrite(FileHandle,
                   DoubleToString(rates[i].open,2)+";"+
                   DoubleToString(rates[i].high,2)+";"+
                   DoubleToString(rates[i].low,2)+";"+
                   DoubleToString(rates[i].close,2)+";"+
                   DoubleToString(rates[i].tick_volume,0)+";"+
                   StructToTime(tm));              
        }
     }
 
Carl Schreiber :

Warum willst Du im Skipt die Uhrzeit der Kurse ändern?

Passe doch einfach die andere Zeit(en) an - oder stell die Uhr Deines PC auf die Serverzeit des Brokers ein.

Lies einfach diesen einen Carl. Ich mag Ihre Art, Codierungsprobleme zu lösen ...
