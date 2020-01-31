Nachrichten bestehen nur aus Überschrift
Sie verpassen Handelsmöglichkeiten:
- Freie Handelsapplikationen
- Über 8.000 Signale zum Kopieren
- Wirtschaftsnachrichten für die Lage an den Finanzmärkte
Registrierung Einloggen
Sie stimmen der Website-Richtlinie und den Nutzungsbedingungen zu.
Wenn Sie kein Benutzerkonto haben, registrieren Sie sich
Guten Tag,
ich habe die Suche bemüht, jedoch komme ich da nicht weiter und vielleicht gibt es auch einen kurzen Weg.
Bei mir ist MT5Demo installiert und wenn ich auf eine Nachricht klicke öffnet sich ein Fenster und dort wird
nur die Überschrift angezeigt, jedoch kein Inhalt.
In den Optionen sind Nachrichten eingeschaltet. Woran kann das liegen, sind die Nachrichten nur Einzeiler,
oder geht das mit einer DemoVersion nicht?
Auf einem anderen PC früher mit MT4 ging das, und ich schätze die Nachrichten hier sehr.
Vielen Dank für hilfreiche Antworten.
TD