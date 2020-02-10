Carl hat seinen 8888-ten

Neuer Kommentar
 

Schmeißt mal ein paar Daumen für unseren Moderator, Leute.

👍

 


Fühl Dich gut Carl ... :-)

 

Naja, dann mus ich wohl ne Party schmeißen :)
Ihr seid alle herzlich eingeladen und weil bald Ostern ist


 
lippmaje :

Schmeißt mal ein paar Daumen für unseren Moderator, Leute.

👍

Was ist das Besondere an 8888?
 
Prost 🍾🍾🍾🍾🍾🍾🍾🍾
 
Alain Verleyen:
Was ist das Besondere an 8888?
https://de.wikipedia.org/wiki/Schnapszahl
Schnapszahl – Wikipedia
  • de.wikipedia.org
Eine Schnapszahl () ist eine mehrstellige Zahl, die ausschließlich durch identische Ziffern dargestellt wird. In der Mathematik werden diese Zahlen auch als Repdigit, englisch für repeated digits, deutsch wiederholte Ziffern, bezeichnet. Schnapszahlen sind zum Beispiel: wobei die benutzte Ziffer, die Anzahl der Stellen und die verwendete Basis...
 
Christian :
https://de.wikipedia.org/wiki/Schnapszahl
Na gut, dann werden wir in Zukunft viele Ankündigungen haben :-D
 
Oh, eine Pilswiese, wie entzückend. Gleich mal abernten. :D
 
Das schöne noch dabei, der alorithmus erkennt ja nicht obs um nix geht, da schafft calli noch bei uns allen ratingpunkte 😂😂😂😂😂
 

👍🏻👍🏻👍🏻

8888 thread oder was?

krass...

👍🏻👍🏻👍🏻


... irgendwann versteh' ich es auch mal ein bisschen.. =P


Neuer Kommentar