Carl hat seinen 8888-ten
Fühl Dich gut Carl ... :-)
lippmaje :Was ist das Besondere an 8888?
Schmeißt mal ein paar Daumen für unseren Moderator, Leute.
👍
Prost 🍾🍾🍾🍾🍾🍾🍾🍾
Alain Verleyen:https://de.wikipedia.org/wiki/Schnapszahl
Schnapszahl – Wikipedia
- de.wikipedia.org
Eine Schnapszahl () ist eine mehrstellige Zahl, die ausschließlich durch identische Ziffern dargestellt wird. In der Mathematik werden diese Zahlen auch als Repdigit, englisch für repeated digits, deutsch wiederholte Ziffern, bezeichnet. Schnapszahlen sind zum Beispiel: wobei die benutzte Ziffer, die Anzahl der Stellen und die verwendete Basis...
Christian :Na gut, dann werden wir in Zukunft viele Ankündigungen haben :-D
Oh, eine Pilswiese, wie entzückend. Gleich mal abernten. :D
Das schöne noch dabei, der alorithmus erkennt ja nicht obs um nix geht, da schafft calli noch bei uns allen ratingpunkte 😂😂😂😂😂
👍🏻👍🏻👍🏻
8888 thread oder was?
krass...
👍🏻👍🏻👍🏻
... irgendwann versteh' ich es auch mal ein bisschen.. =P
👍