Fehlerhaftes Sprungverhalten im Debugger von build 2280 bei switch - Seite 2
Sie verpassen Handelsmöglichkeiten:
- Freie Handelsapplikationen
- Über 8.000 Signale zum Kopieren
- Wirtschaftsnachrichten für die Lage an den Finanzmärkte
Registrierung Einloggen
Sie stimmen der Website-Richtlinie und den Nutzungsbedingungen zu.
Wenn Sie kein Benutzerkonto haben, registrieren Sie sich
Ich weiß nicht, ob es sich um die Übersetzung handelt, aber ich finde Ihren Kommentar etwas unhöflich. Ich habe nichts mit Metaquotes zu tun und versuche nur zu helfen.
Sie haben einen Fehler gefunden, der jedoch geringfügig ist, und ich habe nur eine Problemumgehung bereitgestellt. Also bitte sei nett und respektvoll.Ich habe viele Fehler gemeldet, die behoben wurden, aber ich investiere meine Zeit nur, wenn die Chance besteht, nützlich zu sein.
Das habe ich nicht bemerkt. Irgendein Testcode? Ja, das ist ein altes Problem.
Sorry, ich dachte du bist ein Mitarbeiter von Metaquotes, deshalb war ich wohl nicht so freundlich wie es sich gehört.
Also entschuldige bitte!
Sorry, ich dachte du bist ein Mitarbeiter von Metaquotes, deshalb war ich wohl nicht so freundlich wie es sich gehört.
Also entschuldige bitte!
Ich verstehe jetzt
Kein Problem.