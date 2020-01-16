Fehlerhaftes Sprungverhalten im Debugger von build 2280 bei switch - Seite 2

Neuer Kommentar
 
Alain Verleyen:

Ich weiß nicht, ob es sich um die Übersetzung handelt, aber ich finde Ihren Kommentar etwas unhöflich. Ich habe nichts mit Metaquotes zu tun und versuche nur zu helfen.

Sie haben einen Fehler gefunden, der jedoch geringfügig ist, und ich habe nur eine Problemumgehung bereitgestellt. Also bitte sei nett und respektvoll.

Ich habe viele Fehler gemeldet, die behoben wurden, aber ich investiere meine Zeit nur, wenn die Chance besteht, nützlich zu sein.
Das habe ich nicht bemerkt. Irgendein Testcode? Ja, das ist ein altes Problem.

Sorry, ich dachte du bist ein Mitarbeiter von Metaquotes, deshalb war ich wohl nicht so freundlich wie es sich gehört.

Also entschuldige bitte!

 
Otto Pauser :

Sorry, ich dachte du bist ein Mitarbeiter von Metaquotes, deshalb war ich wohl nicht so freundlich wie es sich gehört.

Also entschuldige bitte!

Ich verstehe jetzt

Kein Problem.

12
Neuer Kommentar