Wieso kann man keine Hotkeys für Scripts mehr definieren?

Neuer Kommentar
 

Hier steht es auch beschrieben https://www.mql5.com/de/code/12689 und ich habe es auch verwendet. Jetzt ist der Menüpunk fort.

Tastatur-Hotkey für das Skript zu erstellen - Rechtsklick auf den Skriptnamen und wählen Sie dann "Set Hotkey".


Ich seh da kein 'Set Hotkey'

Die früher gesetzten Hotkeys sind aber noch aktiv!

Delete all objects of the selected type
Delete all objects of the selected type
  • www.mql5.com
Skript wurde nach der Idee aus dem Kommentar "Delete all objects on all charts"erstellt. Die Anforderung war, nur die angegebenen Objekttypen aus den Charts zu löschen. Dieses Skript enthält eine Liste aller Objekttypen die in der v765 erstellt werden können und jeder zu löschende Objekttyp kann Ein- oder Ausgeschaltet werden. Zunächst...
 

Du bist falsch Otto, den Hotkey musst du im Terminal festlegen


 
Getestet hab ich es aber nicht 😂ich mach das über meine buttons
 
amando:

Du bist falsch Otto, den Hotkey musst du im Terminal festlegen

Oh Gott, ich werde vergesslich. Danke!

Neuer Kommentar