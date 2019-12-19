Wieso kann man keine Hotkeys für Scripts mehr definieren?
Hier steht es auch beschrieben https://www.mql5.com/de/code/12689 und ich habe es auch verwendet. Jetzt ist der Menüpunk fort.
Tastatur-Hotkey für das Skript zu erstellen - Rechtsklick auf den Skriptnamen und wählen Sie dann "Set Hotkey".
Ich seh da kein 'Set Hotkey'
Die früher gesetzten Hotkeys sind aber noch aktiv!