Nur nach M1 OHLC - Openkurs traden lassen
Hallo zusammen,Hat damit jemand Erfahrung? Woran könnte das liegen?
Vergleich doch mal die historischen Positionseröffnungen Deines Echt-Kontos mit denen bei einem Debugging mit historischen Kursen..
Daran rätsle ich auch schon lange herum.
An den Bar-Daten liegt es jedenfalls nicht.
Kleines Testprogramm und dessen Ergebnisse:
MqlRates rates[]; int toCopy = 2; int toPrint=10; int OnInit() { ArraySetAsSeries(rates,true); return(INIT_SUCCEEDED); } void OnTick() { if(!isNewBar()) return; if(CopyRates(_Symbol,_Period,0,toCopy,rates)!=toCopy) return; Print(" T: ",TimeToString (rates[1].time ), " O: ",DoubleToString(rates[1].open ,_Digits), " H: ",DoubleToString(rates[1].high ,_Digits), " L: ",DoubleToString(rates[1].low ,_Digits), " C: ",DoubleToString(rates[1].close,_Digits)); toPrint--; if(toPrint<=0) ExpertRemove(); } bool isNewBar() { static datetime barTime=NULL; if(barTime==NULL) barTime=iTime(_Symbol,_Period,0); if(barTime==iTime(_Symbol,_Period,0)) return(false); barTime=iTime(_Symbol,_Period,0); return(true); }
Ergebnis realeTicks:
Ergebnis 1M OHLC:
Kann man daraus folgern, daß die Unterschiede also nur in der aktuellen Kerze(Bar) entstehen???
Hier wird beschrieben wie die Ticks generiert werden.
https://www.metatrader5.com/en/terminal/help/algotrading/tick_generation
- www.metatrader5.com
Da hast du vollkommen recht! Im Extremfall kann das mehrere Sekunden werden!!!
Im Tester habe ich das Delay auf 50ms eingestellt. Das ist aber nicht ausschlaggebend, sondern die Verzögerung beim Broker.
Ich habe die Daten einer einzelnen Bar als Dateien extrahiert. Wer sich die Mühe machen möchte das zu analysieren ist herzlich dazu eingeladen.
1M_OHC:
T: 2019.01.04 00:00 O: 1.26334 H: 1.26334 L: 1.26334 C: 1.26334 T: 2019.01.04 00:00 O: 1.26334 H: 1.26334 L: 1.26323 C: 1.26323 T: 2019.01.04 00:00 O: 1.26334 H: 1.26364 L: 1.26323 C: 1.26364 T: 2019.01.04 00:00 O: 1.26334 H: 1.26364 L: 1.26323 C: 1.26354 T: 2019.01.04 00:00 O: 1.26334 H: 1.26364 L: 1.26323 C: 1.26356 T: 2019.01.04 00:00 O: 1.26334 H: 1.26364 L: 1.26323 C: 1.26348 T: 2019.01.04 00:00 O: 1.26334 H: 1.26366 L: 1.26323 C: 1.26366 T: 2019.01.04 00:00 O: 1.26334 H: 1.26366 L: 1.26323 C: 1.26360 T: 2019.01.04 00:00 O: 1.26334 H: 1.26366 L: 1.26323 C: 1.26360 T: 2019.01.04 00:00 O: 1.26334 H: 1.26366 L: 1.26323 C: 1.26356 T: 2019.01.04 00:00 O: 1.26334 H: 1.26366 L: 1.26323 C: 1.26365 T: 2019.01.04 00:00 O: 1.26334 H: 1.26366 L: 1.26323 C: 1.26361 T: 2019.01.04 00:00 O: 1.26334 H: 1.26366 L: 1.26323 C: 1.26364 T: 2019.01.04 00:00 O: 1.26334 H: 1.26366 L: 1.26323 C: 1.26360 T: 2019.01.04 00:00 O: 1.26334 H: 1.26370 L: 1.26323 C: 1.26370 T: 2019.01.04 00:00 O: 1.26334 H: 1.26370 L: 1.26323 C: 1.26370 T: 2019.01.04 00:00 O: 1.26334 H: 1.26370 L: 1.26323 C: 1.26368 T: 2019.01.04 00:00 O: 1.26334 H: 1.26370 L: 1.26323 C: 1.26370 T: 2019.01.04 00:00 O: 1.26334 H: 1.26370 L: 1.26323 C: 1.26357 T: 2019.01.04 00:00 O: 1.26334 H: 1.26370 L: 1.26323 C: 1.26365
Und reale Ticks: Die hänge ich als Datei dran, sind fast 1700 Zeilen(Ticks)!!!
Und was macht dann der 1 Minute OHLC-Tester? Nimmt der immer die "optimalen" Kurse?
Das ist der Tester mit 1 Minute OHLC-Modelling bei einem M5 Chart
Das ist die gleiche Sequenz in M5 mit einem realen Tick-Modelling und einer aktiven isNewBar()-Funktion:
Scheinbar war der EA zu der Zeit als Low-Kurs-Tick erreicht war in der Tick-Simulation gerade inaktiv, da noch kein neuer Bar angebrochen war, während das 1 Minute OHLC-Modelling scheinbar auch Low-Kurse in der laufenden Minute berücksichtigt, was die isNewBar()-Funktion ja nicht kann.
Damit handelt das Minute OHLC-Modelling natürlich deutlich besser, wie wir in der Grafik erkennen. Die Frage ist also:
Kann man eine isNewBar()-Funktion basteln, die das auch so macht???
Wenn ich jetzt keinem Denkfehler unterliege dürfte das ja unmöglich sein, da der High und der Low ja dann noch nicht bekannt sind wenn ein neuer
Bar anbricht...das 1 Minute OHLC-Modelling wäre demnach für die Tonne...
Du könntest OHLC der aktuellen, noch nicht fertigen Bar verwenden, dann "sieht" der EA auch die High/Low-Ticks, die er nicht bekopmmen oder
die er ignoriert hat (um immer mit dem letzten Tick zu arbeiten).
Nein, auch die aktuelle unvollständige Kerze (nach alter Zählung mit Index 0) haben ein Open,High, Low,Close, die letzten drei können sich allerdings ändern.
