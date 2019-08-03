Virtual Hosting Verbindungsprobleme

kann mich nicht mit meinem Qtrade FX Live Konto verbinden - kennt jemand das Problem?

 
  1. Was sagen die Logs!?
  2. Kontrolliere Deine Einrichtung entspr. dieser Seite: https://www.mql5.com/de/vps/manage-forex-vps
  3. Lies auch mal den hier: https://www.mql5.com/de/articles/994
  4. Frag Deinen Broker!!
der broker hat anscheinend alles geprüft, und es sollte laufen; er meint, ich solle es mit euch abklären...
 
der broker hat anscheinend alles geprüft, und es sollte laufen; er meint, ich solle es mit euch abklären...

hier das ausführliche protokoll:



 
  1. Bitte verwende doch  Formatvorlagen (siehe Aa) von der Editorzeile um Logs oder Code etc. zu posten keine Bilder.
  2. Das Logfile stammt woher: local oder remote PC?
  3. Eröffne doch einmal ein Demokonto bei Metaquotes und zeige die Logs
