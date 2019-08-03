Virtual Hosting Verbindungsprobleme
- Was sagen die Logs!?
- Kontrolliere Deine Einrichtung entspr. dieser Seite: https://www.mql5.com/de/vps/manage-forex-vps
- Lies auch mal den hier: https://www.mql5.com/de/articles/994
- Frag Deinen Broker!!
Wie man den besten Forex VPS mietet und verwaltet
Starten sie den Wizard des virtuellen Servers (Navigator-Fenster — Kontextmenü des Handelskontos — "Virtuellen Server registrieren"). Er findet automatisch den an Ihrem Broker am nächsten gelegenen Server und bietet Ihnen mehrere Tarife zur Auswahl an. Wenn Sie diesen Service zum ersten Mal nutzen, stehen Ihnen 24 Stunden kostenlos zur...
jrotzler:
der broker hat anscheinend alles geprüft, und es sollte laufen; er meint, ich solle es mit euch abklären...
hier das ausführliche protokoll:
- Bitte verwende doch Formatvorlagen (siehe Aa) von der Editorzeile um Logs oder Code etc. zu posten keine Bilder.
- Das Logfile stammt woher: local oder remote PC?
- Eröffne doch einmal ein Demokonto bei Metaquotes und zeige die Logs
kann mich nicht mit meinem Qtrade FX Live Konto verbinden - kennt jemand das Problem?