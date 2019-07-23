Wie richte ich den FTP auf Dem Metatrader 4 ein .
Ich habe ein Handelskonto bei AKFX und lasse den Trader auf MQL 5 24 Stunden laufen. Was muß ich jetzt im FTP Metatrader 4 eintragen damit ich den Ftp am laufen bekomme. Oder wie bekomme ich die Daten von MQL5.
Mikky21:
Was willst denn übertragen?
Ich möchte von dem automatisierten Hosting System Benachrichtigungen bekommen
amando:
Steht doch alles in dem Tab:
Ja welcher FTP der von meinem Broker oder der von meinem Hoster?
Carl Schreiber:
Wieso Dein Broker, was willst Du ihm den schicken?
Im Terminal F1 (die Zaubertaste) drücken, dann unter Suchen ftp eingeben, Enter drücken, und runterscrollen bis zu ftp, dann kann man lesen:
Die folgenden Eingaben stehen zur Verfügung:
- FTPServer — Adresse des FTPServers an den die Berichte gesendet werden. Bspw., ftp.company.com;
- FTPPfad — Pfad oder Verzeichnis auf dem FTPServer auf dem die Berichte gespeichert werden. Geben Sie den Pfad relativ zum Root Verzeichnis an, bspw.: /inetpub/statements;
- FTPLogin — Login für das Einloggen auf dem FTPServer;
- FTPPasswort — Passwort für das Einloggen auf dem FTPServer;
- Passiver Modus — Wechsel zwischen aktivem und passivem Modus. Im aktiven Modus, akzeptiert die Handelsplattform die Verbindung vom FTPServer, im passiven Modus akzeptiert der Server die Verbindung von der Plattform;
- Test — senden Sie einen Testbericht mit den angegebenen Einstellungen. Das Test-Ergebnis wird in einem separatem Fenster angezeigt;
- Aktivieren von automatischem Veröffentlichten von Berichten via FTP — automatisches Veröffentlichen aktivieren/deaktivieren. Wenn die Option deaktiviert ist, stehen alle verbleibenden Einstellungen nicht zur Verfügung;
- Konto — die Kontonummer für die Berichte veröffentlicht werden sollen. Um Berichte zu veröffentlichen müssen Sie mit dem Konto verbunden sein;
- Aktualisieren alle — Aktualisierungsrate für das Senden von Berichten an den Webserver (in Minuten).
Vielleicht solltest mal dein vorhaben beschreiben. Ich wage mal zu bezweifeln das du einen ftp brauchst wenn ich mir deine fragen so durchlese
amando:Danke für die Antworten
Dort wird ein externer FTP eingetragen um Berichte zu speichern
