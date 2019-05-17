hallo ich brauche hilfe

wer weis wo ich eine Formel für kreuzen von zweit linen finden kann wo auf den punkt der zwei linen überkreuzen signal gibt
 
Oben r4echts die Lupe: "Ma Kreuz" und dann: CodeBase oder Artkel wählen...
 

ich brauche eine genauen der exakt genau auf den punkt

 
Dann gibt es immer noch diesen Service - aber erst die Regeln lesen (links)!
 
Carl Schreiber:
ja weis weis ich die programmieren nur das was sie waollen nicht genau

da kannst keine strategie draus machen habe schon zwei geschrieben kruzung mit dem namen crossing und hat nicht geklappt

bin endtäuscht von den freelancer

 

Das ist im Prinzip simple Vektorrechnung, macht aber in Verbindung mit Kerze 0 imho keinen Sinn.

Google nach 'Schnittpunkt zweier Geraden'

https://de.wikipedia.org/wiki/Schnittpunkt


P1 und P2 sind Buffer 1, P3 und P4 sind Buffer 2.

Als x würde ich die Zeit und als y den Preis einsetzen.

Und fertig. In MQL darfst es selber umsetzen.

Hi, wenn du mir genau schreibst was du brauchst, dann schreib ich es dir kostenlos. Schreib mir einfach auf matarazzo.trading@gmail.com

MfG Matarazzo

