hallo ich brauche hilfe
Dann gibt es immer noch diesen Service - aber erst die Regeln lesen (links)!
ja weis weis ich die programmieren nur das was sie waollen nicht genau
da kannst keine strategie draus machen habe schon zwei geschrieben kruzung mit dem namen crossing und hat nicht geklappt
bin endtäuscht von den freelancer
Das ist im Prinzip simple Vektorrechnung, macht aber in Verbindung mit Kerze 0 imho keinen Sinn.
Google nach 'Schnittpunkt zweier Geraden'
https://de.wikipedia.org/wiki/Schnittpunkt
P1 und P2 sind Buffer 1, P3 und P4 sind Buffer 2.
Als x würde ich die Zeit und als y den Preis einsetzen.
Und fertig. In MQL darfst es selber umsetzen.
Hi, wenn du mir genau schreibst was du brauchst, dann schreib ich es dir kostenlos. Schreib mir einfach auf matarazzo.trading@gmail.com
MfG Matarazzo
