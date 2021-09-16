Bitcoin,Verdammt ! Der scheint doch nicht tot.
Ach das ist nur eine Bullenfalle, danach gehts weit weit runter...50% (2)
Bullenfalle als letzte Aktion zu neuem ATH25% (1)
Pahh ...der zieht jetzt durch ohne anzuhalten25% (1)
Servus, da werden ganz viele Leute noch weinen. Den ich sehe im W1+MN Abwärtstendenzen.
Energieverschwendung
Ist es nicht. Die aufgebrachte Energie ist das Gegengewicht zur Sicherheit und gleichzeitig der "innere Wert"
Eher der tote wert, die energie was bisher aufgewendet wurde ist schnee von gestern.
wenn die laufende energie eingepreist wird ist es vorbei
Ich halte sicherlich auch nichts von diesem Energieverheizwahnsinn, aber das Mysterium Bitcoin scheint mir noch nicht gelöst zu sein.
Ich habe heute mal wieder in HIVE investiert, auch wenn es ein Verbrechen ist. Aber die kaufen kein Rechen-/Energiezentrum dazu (News heute), wenn keine Aussichten bestünden, dass der Wahnsinn weiterbrennt.
Weiß hier jemand, wer überhaupt die verteilten Server der Bitcoin-Blockchain hostet und an wen man sich wenden kann, wenn da was down ist? =)
Wenn was down ist, dann ist es egal, es mussten alle down sein
Es gibt keine dritte Instanz.Jeder kann ein Node betreiben .
Die Datenbank ist aktuell auf ca. 11300 Rechner(Node) verteilt.https://bitnodes.io/
Es ist unwahrscheinlich das "etwas" down ist :-)
Damals war Bitcoin sehr billig. In der Vergangenheit, wegen Ungeduld, verkaufte ich es zu früh und verlor die Chance, ein reicher Mann zu werden.Niemand dachte, dass Bitcoin in die Höhe steigen würde.
