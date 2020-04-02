MQL5 <-> R
Mir ist nichts bekannt! Im russ. Thema zum Update 1930 ..1999 war R auch nie ein Thema.
Es gibt einen russischen Thread zum Thema https://www.mql5.com/ru/forum/304649
Und einen 2. ausführlichen https://www.mql5.com/ru/forum/304418
Zum installieren ist folgender übersetzter Post hilfreich
R_UserGroup
- 2019.02.24
- www.mql5.com
Поскольку разработчики вняли просьбам части пользователей использующих языки R/Python и сделали возможным получение котировок прямо с терминала - в...
Hmm, R (https://de.wikipedia.org/wiki/R_(Programmiersprache)) ist doch mehr ein Tool zur statistischen Auswertung und Darstellung - eigentlich nicht so sehr etwas für eine laufende Datenanalyse.
in den allermeisten Fällen betrifft eine statistische Analyse doch die Ergebnisse von einer beendeten Untersuchung oder Experiment mit einer konstanten Zahl von Ergebnissen.
Wir beschäftigen uns doch mit immer neuen Daten. Ist so wir der Unterschied vom sma und ema.
Aktuell scheint es ja so das Metaquotes auf die Sprache R setzt.
Laut der Build 2005 Info sind folgende Befehle von R nach MT5 möglich
Nich sofort da noch die packages bei CRAN registriert werden müssen.
Das bedeutet das aktuell nur Starten und Daten holen möglich ist.
Gibts es da irgendwo mehr infos zu was kommt ?...ist so mühselig immer russischen Forum zu suchen.