MQL5 <-> R

Aktuell scheint es ja so das Metaquotes auf die Sprache R setzt.


Laut der Build 2005 Info sind folgende Befehle von R nach MT5 möglich

    MT5Initialize initialisiert und stellt die Verbindung mit dem MetaTrader 5 Terminal her. Bei Bedarf wird das Terminal während der Befehlsausführung gestartet.
    MT5Shutdown deinstalliert und trennt die Verbindung vom MetaTrader 5.
    MT5Version ruft die Terminalversion MetaTrader 5 ab.
    MT5TerminalInfo ruft den Status und die Parameter der Terminalverbindung zum Server eines Brokers ab (Kontonummer und Serveradresse).
    MT5WaitTerminal wartet auf das MetaTrader 5 Terminal, um sich mit dem Server eines Brokers zu verbinden.
    MT5CopyTicksFrom(symbol, from, count, flags) kopiert die angegebene Anzahl von Ticks ab dem angegebenen Datum. Der Zeitpunkt wird in Millisekunden seit 01.01.1970 angegeben.
    MT5CopyTicksRange(Symbol, from, to, flags) kopiert Ticks aus dem angegebenen Zeitraum. Die Zeitpunkte werden seit 01.01.1970 in Millisekunden angegeben.
    MT5CopyRatesFrom(Symbol, timeframe, from, count) kopiert die angegebene Anzahl von Ein-Minuten-Balken ab dem angegebenen Datum. Der Zeitpunkt wird in Sekunden seit dem 01.01.1970 angegeben.
    MT5CopyRatesFromPos(symbol, timeframe, start_pos, count) kopiert Ein-Minuten-Balken von der angegebenen Position relativ zum letzten Balken.
    MT5CopyRatesFromRange(Symbol, timeframe, date_from, date_to) kopiert die entsprechenden Balken des angegebenen Zeitraums. Der Zeitpunkt wird in Sekunden seit dem 01.01.1970 angegeben.

Nich sofort da noch die packages bei CRAN registriert werden müssen.

Das bedeutet das aktuell nur Starten und Daten holen möglich ist.

Gibts es da irgendwo mehr infos zu was kommt ?...ist so mühselig immer russischen Forum zu suchen.

 
Mir ist nichts bekannt! Im russ. Thema zum Update 1930 ..1999 war R auch nie ein Thema.
 

Es gibt einen russischen Thread zum Thema https://www.mql5.com/ru/forum/304649

Und einen 2. ausführlichen https://www.mql5.com/ru/forum/304418


Zum installieren ist folgender übersetzter Post hilfreich

R_UserGroup
  • 2019.02.24
  • www.mql5.com
Поскольку разработчики вняли просьбам части пользователей использующих языки R/Python и сделали возможным получение котировок прямо с терминала - в...
 

So wie ich es aus dem russischen Forum rauslese wird das eine Analyse API .

Bedeutet es werden nur Daten zu R übertragen die dann analysiert werden können.

 

Hmm, R (https://de.wikipedia.org/wiki/R_(Programmiersprache)) ist doch mehr ein Tool zur statistischen Auswertung und Darstellung - eigentlich nicht so sehr etwas für eine laufende Datenanalyse.

in den allermeisten Fällen betrifft eine statistische Analyse doch die Ergebnisse von einer beendeten Untersuchung oder Experiment mit einer konstanten Zahl von Ergebnissen.

Wir beschäftigen uns doch mit immer neuen Daten. Ist so wir der Unterschied vom sma und ema.

R – Wikipedia
  • de.wikipedia.org
Dieser Artikel behandelt vor allem Herkunft, Darstellung und Aussprache des Buchstabens R. Die verschiedenen Bedeutungen dieses Zeichens finden sich unter R (Begriffsklärung). Im proto-semitischen Alphabet stellte der Buchstabe das Profil eines menschlichen Kopfes dar. Im phönizischen Alphabet wurde der Kopf stark stilisiert. Der Buchstabe...
