Indikatoren: Super Trend - Simple - Seite 2
Es sind Repaints - verschwenden Sie nicht Ihre Zeit.
Nichts darin wird neu gemalt. Weder die Werte noch die Farben
Es ist ein Redraw-Bullshit - verschwenden Sie nicht Ihre Zeit.
Es ist eine Äquidistante - es wird nicht neu gezeichnet, es ist nur ein gut gewählter Screenshot.
Es ist nützlich, wenn Sie wissen, wie Sie "Entfernung" auswählen.
Es ist eine Neu-Zeichnung Bullshit - verschwenden Sie nicht Ihre Zeit.
Nein, es zeichnet nicht auf 1 bar, aber es verzögert. Es ist am besten, 2 auf verschiedenen TFs zu verwenden und arbeiten nur, wenn beide in die gleiche Richtung zeigen.
Ich fand es hervorragend!!!