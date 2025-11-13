Indikatoren: Super Trend - Simple - Seite 2

Gibt es eine Version für MT4?
 
Das ist Redraw-Bullshit - verschwenden Sie nicht Ihre Zeit.
 
Es sind Repaints - verschwenden Sie nicht Ihre Zeit.

Nichts darin wird neu gemalt. Weder die Werte noch die Farben

 
Es ist ein Redraw-Bullshit - verschwenden Sie nicht Ihre Zeit.

Es ist eine Äquidistante - es wird nicht neu gezeichnet, es ist nur ein gut gewählter Screenshot.

Es ist nützlich, wenn Sie wissen, wie Sie "Entfernung" auswählen.

 
Es ist eine Neu-Zeichnung Bullshit - verschwenden Sie nicht Ihre Zeit.

Nein, es zeichnet nicht auf 1 bar, aber es verzögert. Es ist am besten, 2 auf verschiedenen TFs zu verwenden und arbeiten nur, wenn beide in die gleiche Richtung zeigen.

 
Es ist unmöglich, sie in einem Backtest zu verwenden, da weder Puffer angezeigt werden noch die Werte bekannt sind.
 

Ich fand es hervorragend!!!


