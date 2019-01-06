Strategy OptimizerReport
Carl Schreiber:
Also wenn ich die xml-Datei mit LibreOffice (6.0.6.2; 64) öffne kriege ich das:
Sehr spannend,
kennt das Problem mit MS Office sonst noch jemand?
Christian:
Gruß
Mit Office 365 sieht es normal aus.
Gruß
Jetzt. Ersteh ichs gar nicht mehr
Hallo,
sagt habt ihr auch das Problem, das beim Report Optimizer das xml Fine sich nicht in Excel auswerten lässt?
das ganze sieht dann so aus
anbei das ganze xml
im Tester sieht das so aus
gehts nur mir so, oder habt ihr das auch?
übrigens, nutze Excel 2013 und Excel 365
danke
amando