Strategy OptimizerReport

Hallo,


sagt habt ihr auch das Problem, das beim Report Optimizer das xml Fine sich nicht in Excel auswerten lässt?

das ganze sieht dann so aus


anbei das ganze xml


im Tester sieht das so aus



gehts nur mir so, oder habt ihr das auch?

übrigens, nutze Excel 2013 und Excel 365


danke

amando

Dateien:
ReportOptimizer-5194854.zip  1352 kb
 

Also wenn ich die xml-Datei mit LibreOffice (6.0.6.2; 64) öffne kriege ich das:


 
Sehr spannend,

kennt das Problem mit MS Office sonst noch jemand?

 

Mit Office 365 sieht es normal aus.


Gruß

 
Jetzt. Ersteh ichs gar nicht mehr

