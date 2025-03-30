Indikatoren: Heiken_Ashi_Smoothed_HTF
im gezeigten Bild selbst wird ein falsches Signal in den ersten 2 Trends angezeigt
Heiken_Ashi_Smoothed_HTF:
Der Indikator Heiken_Ashi_Smoothed mit in den Eingabeparameter bestimmbarem Zeitrahmen.
Autor: Nikolay Kositsin