Projekte im Metaeditor. Bin ich zu dumm dafür?
Hast du Version 1730 ?
Bei mir ist er da
Bei mir ist er da
Sorry, hätte ich gleich dazuschreiben sollen. Ja es ist 1730.
Upps, ich glaub ich spinn. Jetzt ist das Menü komplett. Ich versteh die MQL-Welt nicht mehr!
Ach Otto , das Leben ist manchmal gemein und hinterhältig .... :-)
Hallo Leute.
Klickt man auf 'Neue Funktionen' im Hilfemenü kommt man auf diese Seite https://www.metatrader5.com/en/releasenotes/terminal/1730
Dort sehe ich folgendes Menü im Metaeditor:
Bei mir fehlt aber einiges:
Was ist da los ? Was muss ich einstellen um den Menüpunkt Edit zu erhalten?
Bitte um Info
Kind regards, Otto