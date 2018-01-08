Projekte im Metaeditor. Bin ich zu dumm dafür?

Hallo Leute.

Klickt man auf 'Neue Funktionen' im Hilfemenü kommt man auf diese Seite https://www.metatrader5.com/en/releasenotes/terminal/1730

Dort sehe ich folgendes Menü im Metaeditor:

So sollte es sein

Bei mir fehlt aber einiges:

So ist es bei mir

Was ist da los ? Was muss ich einstellen um den Menüpunkt Edit zu erhalten?

Bitte um Info

Kind regards, Otto


Hast du Version 1730 ?

Bei mir ist er da

 
Sorry, hätte ich gleich dazuschreiben sollen. Ja es ist 1730.

Version

 
Upps, ich glaub ich spinn. Jetzt ist das Menü komplett. Ich versteh die MQL-Welt nicht mehr!
 

Ach Otto , das Leben ist manchmal gemein und hinterhältig .... :-)

