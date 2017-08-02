Der australische Broker Vantage FX lanciert MetaTrader 5 mit Hedging
Die massive Migration auf MetaTrader 5 gewinnt auch in Australien an Fahrt. Einer der größten Broker des fünften Kontinents, Vantage FX, der durch die australische Finanzaufsicht ASIC reguliert wird, bietet nun seinen Kunden die Multi-Asset-Plattform für den Hochfrequenzhandel der letzten Generation an. Als Hauptvorteil des Produkts nennen die Vertreter von Vantage FX die breiten Möglichkeiten für Algotrading, dank denen Trader Handelssignale und Expert Advisors nutzen können. Darüber hinaus hebt der Broker einen integrierten Hedging-Modus hervor.
"In der neuen Plattform hat MetaQuotes Software alle Funktionen, die den MetaTrader 4 zu einem ausgezeichneten Tool für den Devisenhandel gemacht haben, beibehalten und verbessert", kommentiert die Einführung von MetaTrader 5 David Bily, Direktor für Vertrieb und Marketing bei Vantage FX. "Die neueste Version des MetaTrader ist von großer Bedeutung für professionelle Trader, weil sie die Hedging-Funktion zur Verfügung stellt. Dies war für uns ein stichhaltiges Argument für die aktualisierte Plattform, denn die etablierte Partnerschaft zwischen Vantage FX und MetaQuotes Software zeugt davon, dass wir immer an vorderster Front der Technologien mitmarschieren, innovativ sind und Tradern ein fortschrittliches Produkt anbieten".
"Der Markt und die ganze Forex-Community entwickeln sich in Richtung des MetaTrader 5", setzt Herr Bily fort. "Wir gehen präventiv vor und möchten für diese Tendenz gut aufgestellt sein, um die sich ständig ändernden Bedürfnisse unserer Kunden zu erfüllen. MetaTrader 5 ist der vierten Version sehr ähnlich, aber vom Kern her ist das die Plattform einer neuen Generation für Kunden von Vantage FX. Neben der Möglichkeit, Devisen, Waren und Indizes zu handeln, erlaubt die MetaTrader 5 Plattform es, die Markttiefe unseres Liquiditätsanbieters zu sehen. Da sowohl der Netting- als auch der Hedging-Modus auf der MetaTrader 5 Plattform vorhanden sind, können Trader ihre Risiken immer unter Kontrolle haben".