Diskussion zum Artikel "Grundlagen der Programmierung in MQL5: Globale Variablen des Terminals" - Seite 4
Sie verpassen Handelsmöglichkeiten:
- Freie Handelsapplikationen
- Über 8.000 Signale zum Kopieren
- Wirtschaftsnachrichten für die Lage an den Finanzmärkte
Registrierung Einloggen
Sie stimmen der Website-Richtlinie und den Nutzungsbedingungen zu.
Wenn Sie kein Benutzerkonto haben, registrieren Sie sich
Anscheinend haben sich die Arbeitsbedingungen mit ihnen geändert - ich habe sie zum Testen in den Roboter eingebaut (im Allgemeinen werden dort Glob-Variablen des Client-Terminals benötigt).
Compiler schreibt Fehler, ich verwende sie in void OnTick()
Ich kann immer noch nicht herausfinden, wie ich mit ihnen arbeiten soll
Ich habe eine Anfrage im Zusammenhang mit der Lösung des Problems der Verfolgung von benutzerdefinierten Indikatorwerten beim Öffnen von Positionen.
weil dieser Wert beim Neuladen des Terminals verloren geht, wenn man es mit gewöhnlichen Variablen macht.