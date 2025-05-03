Diskussion zum Artikel "Grundlagen der Programmierung in MQL5: Globale Variablen des Terminals" - Seite 4

Anscheinend haben sich die Arbeitsbedingungen mit ihnen geändert - ich habe sie zum Testen in den Roboter eingebaut (im Allgemeinen werden dort Glob-Variablen des Client-Terminals benötigt).

Compiler schreibt Fehler, ich verwende sie in void OnTick()

Ich kann immer noch nicht herausfinden, wie ich mit ihnen arbeiten soll


Ich habe eine Anfrage im Zusammenhang mit der Lösung des Problems der Verfolgung von benutzerdefinierten Indikatorwerten beim Öffnen von Positionen.

weil dieser Wert beim Neuladen des Terminals verloren geht, wenn man es mit gewöhnlichen Variablen macht.

текущее_значение_спред_куплен = NormalizeDouble(spread0,0);   // Erinnern Sie sich an den Streuungswert, von dem aus gemittelt werden soll
