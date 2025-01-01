Create
Erstellt einen Steuerelement CSpinEdit.
|
virtual bool Create(
Parameter
chart
[in] ID des Charts, auf dem ein Steuerelement erstellt wird.
name
[in] Der eindeutige Name des Steuerelements.
subwin
[in] Der Unterfenster des Charts, in dem ein Steuerelement erstellt wird.
x1
[in] Der Wert der X-Koordinate des oberen linken Punktes.
y1
[in] Der Wert der Y-Koordinate des oberen linken Punktes.
x2
[in] Der Wert der X-Koordinate des unten rechten Punktes.
y2
[in] Der Wert der Y-Koordinate des unten rechten Punktes.
Rückgabewert
Gibt bei Erfolg true, ansonsten false zurück.