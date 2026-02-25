- 成长
- 结余
交易样式已更改。统计数据中不包含部分历史记录。 信号中的增长率是怎样计算的?
- 净值
- 提取
交易:
846
盈利交易:
729 (86.17%)
亏损交易:
117 (13.83%)
最好交易:
42.74 USD
最差交易:
-39.68 USD
毛利:
5 159.52 USD (458 387 pips)
毛利亏损:
-1 651.48 USD (158 627 pips)
最大连续赢利:
100 (624.02 USD)
最大连续盈利:
769.82 USD (54)
夏普比率:
0.35
交易活动:
2.17%
最大入金加载:
109.86%
最近交易:
3 几小时前
每周交易:
37
平均持有时间:
39 分钟
采收率:
10.66
长期交易:
403 (47.64%)
短期交易:
443 (52.36%)
利润因子:
3.12
预期回报:
4.15 USD
平均利润:
7.08 USD
平均损失:
-14.12 USD
最大连续失误:
13 (-239.74 USD)
最大连续亏损:
-239.74 USD (13)
每月增长:
-64.16%
年度预测:
-100.00%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
0.00 USD
最大值:
328.97 USD (6.25%)
相对跌幅:
结余:
91.19% (328.97 USD)
净值:
64.08% (79.01 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|846
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSD
|3.5K
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSD
|300K
|
200K 400K 600K
|
200K 400K 600K
|
200K 400K 600K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +42.74 USD
最差交易: -40 USD
最大连续赢利: 54
最大连续失误: 13
最大连续盈利: +624.02 USD
最大连续亏损: -239.74 USD
ET9 新上架，推出促销活动
仅剩几个副本，699美元
下一个价格：799美元
最终售价：1599美元
ET9 MT4版: https://www.mql5.com/zh/market/product/113220
最佳黄金(XAUUSD)自动交易程序！
ET9 MT4 版 更新4.80 !! 重要更新：合并Dragon Ball 的H4突破策略，优化参数， 添加 MaxStopLoss 和 MaxTakeProfit 参数
包括免费的 ET1 MT4版: https://www.mql5.com/zh/market/product/113219
Dragon Ball MT4 版 更新v1.80 !! https://www.mql5.com/zh/market/product/116521
描述
- ET9 MT4 版是一款在 (XAUUSD) 黄金交易中拥有9合一交易策略的强大自动交易程序
- 其中包括Dragon Ball的H4突破策略，ET9的日线突破策略，在黄金价格实现突破时尤为有效！
- 请在可视模式下对 ET9 进行回测，以便了解 ET9 的工作原理是多么专业。回测过程可能会很慢，请耐心等待
- 这9大策略结合在一起的ET9 ，与其它一些虚假“完美回测”EA有着很大的区别：这是一款真实实盘放心使用的EA !!
- 没有网格系统！没有马丁格尔系统，没有剥头皮系统！每一个订单都设置有止盈止损，并且交易关闭时间超过几小时,实盘结果与回测结果相匹配，没有骗局！
- ET9 策略不会像头皮系统一样高频交易，滑点会导致每一单最后都以亏钱而告终……
- ET9 仅使用真正的专业交易员最常用的策略，震荡区间内趋势交易，D1和H4突破时，大胆追加交易!! 这些策略对于黄金和英镑这些波动性货币对非常有效！！
- ET9 的这9种策略协同工作，账户资金长期将是一个非常稳定的资金增长曲线，
- 如果一段时间内会有亏损，请不要过分担心，在这个交易市场内，没有永远的赢家，活着就是最后的赢家……
- 我们将持续为您更新这个EA!
- 如果您以前从未使用过 EA，我们将向您展示并教您如何使用它。
建议
- ET9 工作在（XAUUSD）黄金的任何时间周期.
- ECN经纪商总是更好的（点差低于25）
- 始终建议使用低延迟 VPS.
- 推荐杠杆为1：500或更高
- 建议的最低存款额为 1000 美元
没有评论
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月30 USD
450%
0
0
USD
USD
101
USD
USD
33
100%
846
86%
2%
3.12
4.15
USD
USD
91%
1:500