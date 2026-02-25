基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 DPrimeVU-Live 4 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

RoboForex-ProCent 0.00 × 1 ThreeTrader-Demo 6.89 × 53 ICMarketsSC-Live17 14.00 × 1 登录 或者 注册 查看详细统计，请或者