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Hui Qiu

ET9 for MT4

Hui Qiu
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3.7 (21)
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交易:
846
盈利交易:
729 (86.17%)
亏损交易:
117 (13.83%)
最好交易:
42.74 USD
最差交易:
-39.68 USD
毛利:
5 159.52 USD (458 387 pips)
毛利亏损:
-1 651.48 USD (158 627 pips)
最大连续赢利:
100 (624.02 USD)
最大连续盈利:
769.82 USD (54)
夏普比率:
0.35
交易活动:
2.17%
最大入金加载:
109.86%
最近交易:
3 几小时前
每周交易:
37
平均持有时间:
39 分钟
采收率:
10.66
长期交易:
403 (47.64%)
短期交易:
443 (52.36%)
利润因子:
3.12
预期回报:
4.15 USD
平均利润:
7.08 USD
平均损失:
-14.12 USD
最大连续失误:
13 (-239.74 USD)
最大连续亏损:
-239.74 USD (13)
每月增长:
-64.16%
年度预测:
-100.00%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
0.00 USD
最大值:
328.97 USD (6.25%)
相对跌幅:
结余:
91.19% (328.97 USD)
净值:
64.08% (79.01 USD)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
XAUUSD 846
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
XAUUSD 3.5K
2K 4K 6K
2K 4K 6K
2K 4K 6K
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
XAUUSD 300K
200K 400K 600K
200K 400K 600K
200K 400K 600K
  • 入金加载
  • 提取
最好交易: +42.74 USD
最差交易: -40 USD
最大连续赢利: 54
最大连续失误: 13
最大连续盈利: +624.02 USD
最大连续亏损: -239.74 USD

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 DPrimeVU-Live 4 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

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最佳黄金(XAUUSD)自动交易程序！

ET9 MT4 版  更新4.80 !!   重要更新：合并Dragon Ball 的H4突破策略，优化参数， 添加 MaxStopLoss 和 MaxTakeProfit 参数

包括免费的 ET1 MT4版: https://www.mql5.com/zh/market/product/113219

Dragon Ball MT4 版 更新v1.80 !! https://www.mql5.com/zh/market/product/116521


描述

  • ET9 MT4 版是一款在 (XAUUSD) 黄金交易中拥有9合一交易策略的强大自动交易程序
  • 其中包括Dragon Ball的H4突破策略，ET9的日线突破策略，在黄金价格实现突破时尤为有效！
  • 请在可视模式下对 ET9 进行回测，以便了解 ET9 的工作原理是多么专业。回测过程可能会很慢，请耐心等待
  • 这9大策略结合在一起的ET9 ，与其它一些虚假“完美回测”EA有着很大的区别：这是一款真实实盘放心使用的EA !!
  • 没有网格系统！没有马丁格尔系统，没有剥头皮系统！每一个订单都设置有止盈止损，并且交易关闭时间超过几小时,实盘结果与回测结果相匹配，没有骗局！
  • ET9 策略不会像头皮系统一样高频交易，滑点会导致每一单最后都以亏钱而告终……
  • ET9 仅使用真正的专业交易员最常用的策略，震荡区间内趋势交易，D1和H4突破时，大胆追加交易!! 这些策略对于黄金和英镑这些波动性货币对非常有效！！
  • ET9 的这9种策略协同工作，账户资金长期将是一个非常稳定的资金增长曲线，
  • 如果一段时间内会有亏损，请不要过分担心，在这个交易市场内，没有永远的赢家，活着就是最后的赢家……
  • 我们将持续为您更新这个EA!
  • 如果您以前从未使用过 EA，我们将向您展示并教您如何使用它。


建议

  • ET9 工作在（XAUUSD）黄金任何时间周期.
  • ECN经纪商总是更好的（点差低于25）
  • 始终建议使用低延迟 VPS.
  • 推荐杠杆为1：500或更高
  • 建议的最低存款额为 1000 美元

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2026.08.03 16:41
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2026.08.03 16:41
80% of growth achieved within 6 days. This comprises 2.75% of days out of 218 days of the signal's entire lifetime.
2026.08.03 14:41
High current drawdown in 56% indicates the absence of risk limitation
2026.07.30 15:35
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.07.30 15:35
A large drawdown may occur on the account again
2026.06.17 18:10
Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.06.15 06:50
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.06.05 14:01
Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.06.03 23:35
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.05.29 11:59
Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.04.20 02:46
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.04.14 07:10
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.04.14 02:06
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2026.04.07 14:51
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.04.07 10:47
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2026.03.30 11:52
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.03.29 10:36
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2026.03.09 16:11
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2026.02.25 20:31
Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.02.25 19:29
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
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交易
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ET9 for MT4
每月30 USD
450%
0
0
USD
101
USD
33
100%
846
86%
2%
3.12
4.15
USD
91%
1:500
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