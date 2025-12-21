信号部分
Yevhenii Trypolskyi

Uma

Yevhenii Trypolskyi
1
0 / 0 USD
每月复制 30 USD per 
增长自 2025 -64%
RoboForex-Prime
1:300
  • 成长
  • 结余
  • 净值
  • 提取
交易:
59
盈利交易:
16 (27.11%)
亏损交易:
43 (72.88%)
最好交易:
11.09 USD
最差交易:
-14.49 USD
毛利:
25.84 USD (2 947 pips)
毛利亏损:
-152.93 USD (15 818 pips)
最大连续赢利:
6 (16.45 USD)
最大连续盈利:
16.45 USD (6)
夏普比率:
-0.51
交易活动:
100.00%
最大入金加载:
83.14%
最近交易:
1 几天前
每周交易:
79
平均持有时间:
12 小时
采收率:
-0.95
长期交易:
14 (23.73%)
短期交易:
45 (76.27%)
利润因子:
0.17
预期回报:
-2.15 USD
平均利润:
1.62 USD
平均损失:
-3.56 USD
最大连续失误:
22 (-107.77 USD)
最大连续亏损:
-107.77 USD (22)
每月增长:
-63.55%
算法交易:
0%
结余跌幅:
绝对:
127.09 USD
最大值:
134.18 USD (64.79%)
相对跌幅:
结余:
64.79% (134.18 USD)
净值:
60.79% (105.44 USD)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
GBPUSD 18
EURUSD 16
USDJPY 10
AUDUSD 8
USDCHF 3
USDCAD 3
XAUUSD 1
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
GBPUSD -66
EURUSD -36
USDJPY -6
AUDUSD -25
USDCHF -3
USDCAD -3
XAUUSD 11
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
GBPUSD -6.5K
EURUSD -3.6K
USDJPY -853
AUDUSD -2.4K
USDCHF -224
USDCAD -350
XAUUSD 1.1K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
  • 入金加载
  • 提取
最好交易: +11.09 USD
最差交易: -14 USD
最大连续赢利: 6
最大连续失误: 22
最大连续盈利: +16.45 USD
最大连续亏损: -107.77 USD

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 RoboForex-Prime 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

RoboForex-ProCent-8
0.00 × 2
ICMarkets-Live10
0.00 × 3
TradeMaxGlobal-Demo
0.00 × 1
ICMarkets-Live14
0.00 × 5
FXCL-Main2
0.00 × 1
ICMarkets-Live05
0.00 × 3
Exness-Real
0.00 × 1
Exness-Real17
0.00 × 3
Exness-Real26
0.00 × 10
TickmillUK-Live03
0.14 × 7
ForexClub-MT4 Market Real 4 Server
0.20 × 49
ICMarketsSC-Live17
0.33 × 3
ICMarkets-Live16
0.44 × 9
Tickmill-Live04
0.52 × 1321
IronFXBM-Real10
0.53 × 345
ICMarketsSC-Live25
0.59 × 94
RoboForex-ECN-3
0.60 × 291
Tickmill-Live
0.67 × 3
TitanFX-01
0.68 × 101
ICMarketsSC-Live04
0.75 × 4
RoboMarketsLLC-ECN-2
0.81 × 16
ICMarketsSC-Live03
0.89 × 232
AMarkets-Real
0.92 × 89
ForexClub-MT4 Market Real 2 Server
1.00 × 47
ICMarketsSC-Live33
1.03 × 306
没有评论
2025.12.24 08:20
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.24 07:20
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.23 19:08
High current drawdown in 38% indicates the absence of risk limitation
2025.12.23 18:05
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.23 17:05
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.12.23 15:02
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.23 15:02
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.12.23 14:02
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.23 14:02
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.12.23 09:59
A large drawdown may occur on the account again
2025.12.23 06:56
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.23 01:50
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.12.22 18:44
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.22 17:41
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.22 10:35
Share of trading days is too low
2025.12.22 10:35
Share of days for 80% of trades is too low
2025.12.22 09:35
Share of trading days is too low
2025.12.22 09:35
Share of days for 80% of trades is too low
2025.12.21 21:23
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.21 21:23
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
