- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
59
盈利交易:
16 (27.11%)
亏损交易:
43 (72.88%)
最好交易:
11.09 USD
最差交易:
-14.49 USD
毛利:
25.84 USD (2 947 pips)
毛利亏损:
-152.93 USD (15 818 pips)
最大连续赢利:
6 (16.45 USD)
最大连续盈利:
16.45 USD (6)
夏普比率:
-0.51
交易活动:
100.00%
最大入金加载:
83.14%
最近交易:
1 几天前
每周交易:
79
平均持有时间:
12 小时
采收率:
-0.95
长期交易:
14 (23.73%)
短期交易:
45 (76.27%)
利润因子:
0.17
预期回报:
-2.15 USD
平均利润:
1.62 USD
平均损失:
-3.56 USD
最大连续失误:
22 (-107.77 USD)
最大连续亏损:
-107.77 USD (22)
每月增长:
-63.55%
算法交易:
0%
结余跌幅:
绝对:
127.09 USD
最大值:
134.18 USD (64.79%)
相对跌幅:
结余:
64.79% (134.18 USD)
净值:
60.79% (105.44 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|GBPUSD
|18
|EURUSD
|16
|USDJPY
|10
|AUDUSD
|8
|USDCHF
|3
|USDCAD
|3
|XAUUSD
|1
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|GBPUSD
|-66
|EURUSD
|-36
|USDJPY
|-6
|AUDUSD
|-25
|USDCHF
|-3
|USDCAD
|-3
|XAUUSD
|11
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|GBPUSD
|-6.5K
|EURUSD
|-3.6K
|USDJPY
|-853
|AUDUSD
|-2.4K
|USDCHF
|-224
|USDCAD
|-350
|XAUUSD
|1.1K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +11.09 USD
最差交易: -14 USD
最大连续赢利: 6
最大连续失误: 22
最大连续盈利: +16.45 USD
最大连续亏损: -107.77 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 RoboForex-Prime 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
|
RoboForex-ProCent-8
|0.00 × 2
|
ICMarkets-Live10
|0.00 × 3
|
TradeMaxGlobal-Demo
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live14
|0.00 × 5
|
FXCL-Main2
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live05
|0.00 × 3
|
Exness-Real
|0.00 × 1
|
Exness-Real17
|0.00 × 3
|
Exness-Real26
|0.00 × 10
|
TickmillUK-Live03
|0.14 × 7
|
ForexClub-MT4 Market Real 4 Server
|0.20 × 49
|
ICMarketsSC-Live17
|0.33 × 3
|
ICMarkets-Live16
|0.44 × 9
|
Tickmill-Live04
|0.52 × 1321
|
IronFXBM-Real10
|0.53 × 345
|
ICMarketsSC-Live25
|0.59 × 94
|
RoboForex-ECN-3
|0.60 × 291
|
Tickmill-Live
|0.67 × 3
|
TitanFX-01
|0.68 × 101
|
ICMarketsSC-Live04
|0.75 × 4
|
RoboMarketsLLC-ECN-2
|0.81 × 16
|
ICMarketsSC-Live03
|0.89 × 232
|
AMarkets-Real
|0.92 × 89
|
ForexClub-MT4 Market Real 2 Server
|1.00 × 47
|
ICMarketsSC-Live33
|1.03 × 306
没有评论
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月30 USD
-64%
0
0
USD
USD
174
USD
USD
1
0%
59
27%
100%
0.16
-2.15
USD
USD
65%
1:300