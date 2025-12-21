SeñalesSecciones
Señales / MetaTrader 4 / Uma
Yevhenii Trypolskyi

Uma

Yevhenii Trypolskyi
0 comentarios
1 semana
0 / 0 USD
Copiar por 30 USD al mes
incremento desde 2025 -66%
RoboForex-Prime
1:300
Autorícese o regístrese para ver la estadística detallada
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
75
Transacciones Rentables:
23 (30.66%)
Transacciones Irrentables:
52 (69.33%)
Mejor transacción:
11.09 USD
Peor transacción:
-14.49 USD
Beneficio Bruto:
29.46 USD (3 408 pips)
Pérdidas Brutas:
-162.53 USD (16 771 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
6 (16.45 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
16.45 USD (6)
Ratio de Sharpe:
-0.47
Actividad comercial:
100.00%
Carga máxima del depósito:
83.14%
Último trade:
4 horas
Trades a la semana:
91
Tiempo medio de espera:
15 horas
Factor de Recuperación:
-0.93
Transacciones Largas:
25 (33.33%)
Transacciones Cortas:
50 (66.67%)
Factor de Beneficio:
0.18
Beneficio Esperado:
-1.77 USD
Beneficio medio:
1.28 USD
Pérdidas medias:
-3.13 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
27 (-115.92 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-115.92 USD (27)
Crecimiento al mes:
-66.28%
Trading algorítmico:
0%
Reducción de balance:
Absoluto:
135.24 USD
Máxima:
142.33 USD (68.73%)
Reducción relativa:
De balance:
68.73% (142.33 USD)
De fondos:
60.79% (105.44 USD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
GBPUSD 24
EURUSD 20
USDJPY 13
AUDUSD 9
USDCHF 4
USDCAD 4
XAUUSD 1
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
GBPUSD -66
EURUSD -36
USDJPY -9
AUDUSD -25
USDCHF -5
USDCAD -3
XAUUSD 11
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
GBPUSD -6.4K
EURUSD -3.5K
USDJPY -1.3K
AUDUSD -2.5K
USDCHF -360
USDCAD -334
XAUUSD 1.1K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +11.09 USD
Peor transacción: -14 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 6
Máximo de pérdidas consecutivas: 27
Beneficio máximo consecutivo: +16.45 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -115.92 USD

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "RoboForex-Prime" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

RoboForex-ProCent-8
0.00 × 2
ICMarkets-Live10
0.00 × 3
TradeMaxGlobal-Demo
0.00 × 1
ICMarkets-Live14
0.00 × 5
FXCL-Main2
0.00 × 1
ICMarkets-Live05
0.00 × 3
Exness-Real
0.00 × 1
Exness-Real17
0.00 × 3
Exness-Real26
0.00 × 10
TickmillUK-Live03
0.14 × 7
ForexClub-MT4 Market Real 4 Server
0.20 × 49
ICMarketsSC-Live17
0.33 × 3
ICMarkets-Live16
0.44 × 9
Tickmill-Live04
0.52 × 1321
IronFXBM-Real10
0.53 × 345
ICMarketsSC-Live25
0.59 × 94
RoboForex-ECN-3
0.60 × 291
Tickmill-Live
0.67 × 3
TitanFX-01
0.68 × 101
ICMarketsSC-Live04
0.75 × 4
RoboMarketsLLC-ECN-2
0.81 × 16
ICMarketsSC-Live03
0.89 × 232
AMarkets-Real
0.92 × 89
ForexClub-MT4 Market Real 2 Server
1.00 × 47
ICMarketsSC-Live33
1.03 × 306
otros 51...
Autorícese o regístrese para ver la estadística detallada
No hay comentarios
2025.12.26 18:17
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.26 17:17
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.12.24 08:20
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.24 07:20
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.23 19:08
High current drawdown in 38% indicates the absence of risk limitation
2025.12.23 18:05
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.23 17:05
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.12.23 15:02
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.23 15:02
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.12.23 14:02
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.23 14:02
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.12.23 09:59
A large drawdown may occur on the account again
2025.12.23 06:56
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.23 01:50
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.12.22 18:44
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.22 17:41
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.22 10:35
Share of trading days is too low
2025.12.22 10:35
Share of days for 80% of trades is too low
2025.12.22 09:35
Share of trading days is too low
2025.12.22 09:35
Share of days for 80% of trades is too low
Autorícese o regístrese para ver la estadística detallada
Señal
Precio
Incremento
Suscriptores
Fondos
Balance
Semanas
Robots comerciales
Trades
Rentables
Actividad
PF
Beneficio Esperado
Reducción
Apalancamiento
Uma
30 USD al mes
-66%
0
0
USD
228
USD
1
0%
75
30%
100%
0.18
-1.77
USD
69%
1:300
Copiar

¿Cómo se realiza el copiado de las transacciones en MetaTrader? Mire el vídeo tutorial

La suscripción a la señal le da derecho a copiar las transacciones del proveedor durante 1 mes. Para que la suscripción tenga efecto, hay que utilizar el terminal MetaTrader 4.

Si no tiene la plataforma instalada, puede descargarla aquí.