Total de Trades:
75
Transacciones Rentables:
23 (30.66%)
Transacciones Irrentables:
52 (69.33%)
Mejor transacción:
11.09 USD
Peor transacción:
-14.49 USD
Beneficio Bruto:
29.46 USD (3 408 pips)
Pérdidas Brutas:
-162.53 USD (16 771 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
6 (16.45 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
16.45 USD (6)
Ratio de Sharpe:
-0.47
Actividad comercial:
100.00%
Carga máxima del depósito:
83.14%
Último trade:
4 horas
Trades a la semana:
91
Tiempo medio de espera:
15 horas
Factor de Recuperación:
-0.93
Transacciones Largas:
25 (33.33%)
Transacciones Cortas:
50 (66.67%)
Factor de Beneficio:
0.18
Beneficio Esperado:
-1.77 USD
Beneficio medio:
1.28 USD
Pérdidas medias:
-3.13 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
27 (-115.92 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-115.92 USD (27)
Crecimiento al mes:
-66.28%
Trading algorítmico:
0%
Reducción de balance:
Absoluto:
135.24 USD
Máxima:
142.33 USD (68.73%)
Reducción relativa:
De balance:
68.73% (142.33 USD)
De fondos:
60.79% (105.44 USD)
Distribución
|Símbolo
|Transacciones
|Sell
|Buy
|GBPUSD
|24
|EURUSD
|20
|USDJPY
|13
|AUDUSD
|9
|USDCHF
|4
|USDCAD
|4
|XAUUSD
|1
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|Símbolo
|Beneficio Bruto, USD
|Loss, USD
|Beneficio, USD
|GBPUSD
|-66
|EURUSD
|-36
|USDJPY
|-9
|AUDUSD
|-25
|USDCHF
|-5
|USDCAD
|-3
|XAUUSD
|11
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|Símbolo
|Beneficio Bruto, pips
|Loss, pips
|Beneficio, pips
|GBPUSD
|-6.4K
|EURUSD
|-3.5K
|USDJPY
|-1.3K
|AUDUSD
|-2.5K
|USDCHF
|-360
|USDCAD
|-334
|XAUUSD
|1.1K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
- Deposit load
- Reducción
Mejor transacción: +11.09 USD
Peor transacción: -14 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 6
Máximo de pérdidas consecutivas: 27
Beneficio máximo consecutivo: +16.45 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -115.92 USD
El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "RoboForex-Prime" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.
|
RoboForex-ProCent-8
|0.00 × 2
|
ICMarkets-Live10
|0.00 × 3
|
TradeMaxGlobal-Demo
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live14
|0.00 × 5
|
FXCL-Main2
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live05
|0.00 × 3
|
Exness-Real
|0.00 × 1
|
Exness-Real17
|0.00 × 3
|
Exness-Real26
|0.00 × 10
|
TickmillUK-Live03
|0.14 × 7
|
ForexClub-MT4 Market Real 4 Server
|0.20 × 49
|
ICMarketsSC-Live17
|0.33 × 3
|
ICMarkets-Live16
|0.44 × 9
|
Tickmill-Live04
|0.52 × 1321
|
IronFXBM-Real10
|0.53 × 345
|
ICMarketsSC-Live25
|0.59 × 94
|
RoboForex-ECN-3
|0.60 × 291
|
Tickmill-Live
|0.67 × 3
|
TitanFX-01
|0.68 × 101
|
ICMarketsSC-Live04
|0.75 × 4
|
RoboMarketsLLC-ECN-2
|0.81 × 16
|
ICMarketsSC-Live03
|0.89 × 232
|
AMarkets-Real
|0.92 × 89
|
ForexClub-MT4 Market Real 2 Server
|1.00 × 47
|
ICMarketsSC-Live33
|1.03 × 306
otros 51...Autorícese o regístrese para ver la estadística detallada
No hay comentarios
