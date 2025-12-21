- Crescimento
- Saldo
- Capital líquido
- Rebaixamento
Negociações:
75
Negociações com lucro:
23 (30.66%)
Negociações com perda:
52 (69.33%)
Melhor negociação:
11.09 USD
Pior negociação:
-14.49 USD
Lucro bruto:
29.46 USD (3 408 pips)
Perda bruta:
-162.53 USD (16 771 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
6 (16.45 USD)
Máximo lucro consecutivo:
16.45 USD (6)
Índice de Sharpe:
-0.47
Atividade de negociação:
100.00%
Depósito máximo carregado:
83.14%
Último negócio:
23 horas atrás
Negociações por semana:
91
Tempo médio de espera:
15 horas
Fator de recuperação:
-0.93
Negociações longas:
25 (33.33%)
Negociações curtas:
50 (66.67%)
Fator de lucro:
0.18
Valor esperado:
-1.77 USD
Lucro médio:
1.28 USD
Perda média:
-3.13 USD
Máximo de perdas consecutivas:
27 (-115.92 USD)
Máxima perda consecutiva:
-115.92 USD (27)
Crescimento mensal:
-66.28%
Algotrading:
0%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
135.24 USD
Máximo:
142.33 USD (68.73%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
68.73% (142.33 USD)
Pelo Capital Líquido:
60.79% (105.44 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|GBPUSD
|24
|EURUSD
|20
|USDJPY
|13
|AUDUSD
|9
|USDCHF
|4
|USDCAD
|4
|XAUUSD
|1
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|GBPUSD
|-66
|EURUSD
|-36
|USDJPY
|-9
|AUDUSD
|-25
|USDCHF
|-5
|USDCAD
|-3
|XAUUSD
|11
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|GBPUSD
|-6.4K
|EURUSD
|-3.5K
|USDJPY
|-1.3K
|AUDUSD
|-2.5K
|USDCHF
|-360
|USDCAD
|-334
|XAUUSD
|1.1K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +11.09 USD
Pior negociação: -14 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 6
Máximo de perdas consecutivas: 27
Máximo lucro consecutivo: +16.45 USD
Máxima perda consecutiva: -115.92 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "RoboForex-Prime" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
|
RoboForex-ProCent-8
|0.00 × 2
|
ICMarkets-Live10
|0.00 × 3
|
TradeMaxGlobal-Demo
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live14
|0.00 × 5
|
FXCL-Main2
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live05
|0.00 × 3
|
Exness-Real
|0.00 × 1
|
Exness-Real17
|0.00 × 3
|
Exness-Real26
|0.00 × 10
|
TickmillUK-Live03
|0.14 × 7
|
ForexClub-MT4 Market Real 4 Server
|0.20 × 49
|
ICMarketsSC-Live17
|0.33 × 3
|
ICMarkets-Live16
|0.44 × 9
|
Tickmill-Live04
|0.52 × 1321
|
IronFXBM-Real10
|0.53 × 345
|
ICMarketsSC-Live25
|0.59 × 94
|
RoboForex-ECN-3
|0.60 × 291
|
Tickmill-Live
|0.67 × 3
|
TitanFX-01
|0.68 × 101
|
ICMarketsSC-Live04
|0.75 × 4
|
RoboMarketsLLC-ECN-2
|0.81 × 16
|
ICMarketsSC-Live03
|0.89 × 232
|
AMarkets-Real
|0.92 × 89
|
ForexClub-MT4 Market Real 2 Server
|1.00 × 47
|
ICMarketsSC-Live33
|1.03 × 306
51 mais ...Para estatísticas em detalhe, Faça o login ou registrar
Sem comentários
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
30 USD por mês
-66%
0
0
USD
USD
228
USD
USD
1
0%
75
30%
100%
0.18
-1.77
USD
USD
69%
1:300